Tổng thống Trump tiếp Vua và Hoàng hậu Anh thăm Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân tiếp Vua và Hoàng hậu Anh (Ảnh: AFP).

Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla đã đến Nhà Trắng ngày 27/4, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một quốc vương Anh kể từ năm 2007 sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày 30/4.

Tại Nhà Trắng, cặp đôi hoàng gia đã di chuyển tới bãi cỏ phía nam để tham dự buổi lễ tiếp đón. Tại đây, họ đã được Tổng thống Trump chào mừng và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Ông Donald Trump đã bắt tay Nhà vua Charles III, trong khi Đệ nhất phu nhân hôn nhẹ lên hai bên má của Hoàng hậu. Sau đó, họ cùng nhau chụp ảnh trong lúc trò chuyện thân mật.

Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân đã dẫn người đứng đầu Hoàng gia Anh đi tham quan khu vực tổ ong mới được mở rộng của Nhà Trắng trên bãi cỏ phía nam. Hoạt động này gợi nhắc đến mối quan tâm lâu dài của Nhà vua Anh đối với môi trường và vấn đề bảo tồn.

Khi tiến vào bên trong dinh thự chính của Nhà Trắng để dự tiệc, ông Trump xoay người để bước về phía trước và vỗ nhẹ vào vai của Nhà vua.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nói rằng về mặt kỹ thuật, việc vỗ vai này không phù hợp với nghi thức hoàng gia, nhưng Vua Charles III dường như không bận tâm.

Tổng thống Trump và Vua Charles III dự kiến có cuộc gặp riêng trong ngày 28/4 trước khi Nhà vua có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ vào buổi chiều. Ông Trump sẽ tổ chức quốc yến chào mừng Vua và Hoàng hậu Anh vào tối cùng ngày.