Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” 10 ngày cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của “Hội đồng Hòa bình” Gaza do nhà lãnh đạo Mỹ thành lập hôm 19/2, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran diễn ra “tốt đẹp”, nhưng việc đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa với Iran “không dễ dàng”.

Ông Trump cũng nhắc lại lập trường rằng Washington sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định Tehran vẫn đang cân nhắc ý tưởng đó.

"Chúng ta vẫn còn một số việc phải làm với Iran. Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Điều đó rất đơn giản. Không thể có hòa bình ở Trung Đông nếu họ có vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

“Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, ông Trump cảnh báo.

“Có lẽ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Quý vị sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới”, ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran về đòn đáp trả nếu Tehran tấn công Israel.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. Và nếu các lãnh đạo Iran phạm sai lầm khi tấn công chúng tôi, họ sẽ phải nhận lấy phản ứng mà họ không thể nào hình dung nổi", ông nói.

Theo Thủ tướng Netanyahu, ông đã trình bày lập trường của Israel về vấn đề Iran với Tổng thống Trump trong chuyến thăm Washington tuần trước. Israel nhấn mạnh Tehran phải từ bỏ toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu và phá hủy hoàn toàn toàn bộ cơ sở hạ tầng làm giàu.

Ngoài ra, Israel yêu cầu Iran cắt giảm chương trình tên lửa, giới hạn ở các tên lửa có tầm bắn không quá 300km và ngừng hỗ trợ cho các đồng minh của Tehran trên khắp Trung Đông.

Các cảnh báo được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian tại Geneva hôm 17/2. Cả hai bên đều mô tả cuộc đàm phán này là một bước tiến tích cực, mặc dù không đạt được kết quả đột phá nào.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định quyền “vốn có, không thể thương lượng và ràng buộc về mặt pháp lý” của nước này trong việc làm giàu uranium cho mục đích dân sự.

“Nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân là làm giàu. Bất cứ điều gì bạn muốn thực hiện trong quy trình hạt nhân, bạn đều cần nhiên liệu hạt nhân”, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố ngày 19/2.

Ông nói thêm: “Chương trình hạt nhân của Iran đang được tiến hành theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và không quốc gia nào có thể tước đi quyền của Iran được hưởng lợi một cách hòa bình từ công nghệ này”.

Một số kênh truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump đã được báo cáo về khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.

Đài CBS đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc tấn công Iran vào ngày 21/2. Vào tháng 1, Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Tehran không tham gia đàm phán nhằm đạt được một "thỏa thuận công bằng", trong đó Iran hoàn toàn từ bỏ mọi kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân.

Báo Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài, cho biết Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran. Các lựa chọn khác được cho là tập trung vào các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở Trung Đông. Washington đã điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom và 13 tàu khu trục. Wall Street Journal nhận định đây là hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003.

Mỹ đã tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran trong cuộc không kích kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025. Kể từ đó, Tehran tuyên bố các cuộc tấn công sẽ không làm suy yếu chương trình hạt nhân của nước này, khẳng định các hoạt động hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình và họ sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington về việc không làm giàu uranium.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ "đùa với lửa" và cảnh báo các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 18/2, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow ủng hộ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Tehran, đồng thời nói rằng căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.