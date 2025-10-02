Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar.

“Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ”, sắc lệnh nêu rõ.

Văn kiện nhấn mạnh: “Nếu xảy ra một cuộc tấn công như vậy, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp pháp và thích hợp, bao gồm ngoại giao, kinh tế và, nếu cần, cả quân sự, để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Qatar, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định”.

Văn kiện cũng cho biết các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của Mỹ sẽ duy trì kế hoạch dự phòng với Qatar để đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Qatar hoan nghênh sắc lệnh của ông Trump, gọi đây là một cột mốc trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác song phương.

Sắc lệnh hành pháp được ban hành sau khi Israel hồi tháng trước tìm cách ám sát các thủ lĩnh Hamas bằng một cuộc không kích vào Doha, Qatar mà gần như không thông báo trước cho chính quyền Tổng thống Trump. Động thái của Israel đã gây ra sự lo ngại ở Washington bởi mối quan hệ thân cận của Mỹ với Qatar, nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump đi xa hơn so với sắc lệnh năm 2022 của người tiền nhiệm Joe Biden, trong đó chỉ định Qatar là đồng minh ngoài NATO quan trọng, cho phép tăng cường hợp tác quân sự nhưng không cam kết bảo vệ Qatar nếu bị tấn công.

Mỹ đã không có phản ứng quân sự nào khi Qatar bị Iran tấn công hồi tháng 6 sau một cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 5 chính thức tiếp nhận một chuyên cơ hạng sang Boeing 747 từ Qatar làm quà tặng, và quân đội đang chuẩn bị đưa nó vào sử dụng như một chuyên cơ Không Lực Một mới của Tổng thống. Ông Trump đã bác bỏ các lo ngại pháp lý và đạo đức liên quan đến việc chuyển giao máy bay này.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã tới thăm Doha sau vụ không kích của Israel tháng trước và cho biết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng đang được hoàn tất với Qatar.

Qatar đóng vai trò là một bên trung gian chủ chốt nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Láng giềng Ả rập Xê út từ lâu đã tìm kiếm những đảm bảo tương tự từ Mỹ, nhưng một thỏa thuận như vậy vẫn chưa thành hiện thực. Tháng trước, Ả rập Xê út đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Pakistan, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.