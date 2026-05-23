Tổng thống Trump ngầm gửi thông điệp tới Greenland sau đề xuất sáp nhập

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bức ảnh về Greenland lên mạng xã hội ngày 22/5 (Ảnh: TruthSocial/DonaldTrump).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một bức ảnh ghép khuôn mặt và bàn tay của ông đặt phía trên đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Bức ảnh có dòng chữ: “Xin chào, Greenland!”.

Truyền thông Mỹ cho rằng đây có thể là thông điệp ngầm của Tổng thống Trump gửi tới Greenland, sau khi chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Bài viết của Tổng thống Trump được đăng tải sau khi đặc phái viên Mỹ về Greenland Jeff Landry chia sẻ chuyến thăm của ông tới Greenland.

Đặc phái viên Landry cho biết, trong chuyến thăm Greenland, ông có cơ hội gặp gỡ “nhiều nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp để thảo luận về hợp tác Mỹ - Greenland trong lĩnh vực an ninh, phát triển kinh tế và các lợi ích chiến lược chung ở Bắc Cực”.

“Chúng tôi đánh giá cao sự hiếu khách nồng hậu và mong muốn tiếp tục những cuộc đối thoại quan trọng này trong những tháng tới”, ông Landry viết trên mạng xã hội.

Trước đó, đặc phái viên Landry nói rằng Mỹ cần tái lập sự hiện diện tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

“Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ đặt dấu ấn trở lại Greenland. Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ đặt dấu ấn trở lại Greenland”, đặc phái viên Mỹ nói với hãng tin AFP khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025.

Vị trí Greenland trên bản đồ (Ảnh: NPR).

Ở đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Washington có 17 cơ sở quân sự tại Greenland, nhưng đã dần đóng cửa theo thời gian và hiện chỉ còn một căn cứ duy nhất, căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.

Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì các lo ngại an ninh quốc gia trước các đối thủ của Washington.

Hòn đảo này được cho là có trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác và có thể trở thành tài sản chiến lược quan trọng khi băng ở vùng cực tan chảy và các tuyến hàng hải mới xuất hiện.

Theo các thông tin truyền thông gần đây, Mỹ muốn mở 3 căn cứ mới ở phía nam vùng lãnh thổ này. Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật vào năm 2004, đã cho phép Washington tăng cường triển khai binh sĩ và cơ sở quân sự trên đảo, miễn là thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.

Các quan chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Đặc phái viên Landry đã gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Mute Egede ngày 18/5. Ông Nielsen cho biết các cuộc thảo luận mang tính “xây dựng”, nhưng lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi”.

Dù các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Greenland ủng hộ việc giành độc lập khỏi Đan Mạch vào một thời điểm nào đó, chính quyền hòn đảo hiện nay chưa có kế hoạch như vậy trong tương lai gần do còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan đến nền kinh tế của hòn đảo vốn phụ thuộc vào Đan Mạch.