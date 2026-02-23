Greenland bác đề xuất điều tàu bệnh viện Mỹ tới gần lãnh thổ

Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/2 cho biết ông đang làm việc với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để điều một tàu bệnh viện tới Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Ông Trump tuyên bố tàu sẽ được đưa tới Greenland để “chăm sóc nhiều người đang bị bệnh và không được chăm sóc ở đó”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đáp lại đề xuất của Tổng thống Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 22/2, viết rằng: “Chúng tôi cảm ơn, nhưng xin từ chối”.

“Ý tưởng của Tổng thống Trump về việc gửi một tàu bệnh viện của Mỹ đến Greenland đã được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có một hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng và người dân được miễn phí điều trị”, ông Nielsen nói, đồng thời so sánh với hệ thống y tế của Mỹ.

Thủ hiến Greenland khẳng định hòn đảo “luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác, kể cả với Mỹ”.

“Tuy nhiên, hãy nói chuyện với chúng tôi, thay vì chỉ đưa ra những phát ngôn trên mạng xã hội”, ông Nielsen cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc đối thoại cũng cần phải tôn trọng các quyết định của Greenland.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng cho biết Greenland không cần sự hỗ trợ về y tế của Mỹ.

“Người dân Greenland được chăm sóc sức khỏe đầy đủ”, ông Poulsen nói với đài truyền hình DR của Đan Mạch, lưu ý rằng người dân Greenland nhận được sự hỗ trợ y tế cả ở Greenland hoặc Đan Mạch.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ngỏ ý rằng Mỹ muốn mua lại Greenland. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, chính quyền của ông mới liên tục gây sức ép để đạt được mục tiêu kiểm soát hòn đảo.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington cần sở hữu Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo "hòa bình cho toàn thế giới”. Ông cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh hiện nay không có mối đe dọa nào từ Nga hay Trung Quốc đối với Greenland.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington muốn tiếp quản Greenland thông qua một thương vụ mua bán, song cũng không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự. Họ nói rằng, kế hoạch này hoàn toàn nghiêm túc.

Ông Trump cũng dọa áp thuế với các nước châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát Greenland, nơi Mỹ đang đặt một căn cứ quân sự.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố hòn đảo không phải để bán và khẳng định chủ quyền đối với Greenland. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Mỹ đang gây áp lực "hoàn toàn không thể chấp nhận được" lên Greenland bất chấp các cuộc đàm phán với Đan Mạch, đặc biệt là liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng một số vấn đề, chẳng hạn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là không thể thương lượng.