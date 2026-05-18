Đặc phái viên của ông Trump lần đầu đặt chân đến Greenland

Đặc phái viên Mỹ, Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry (trái) (Ảnh: USA Today).

Truyền thông đưa tin, Đặc phái viên Mỹ, Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, hôm 17/5 đã đến Nuuk trên đảo Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.

Theo kế hoạch, ông sẽ tham dự hội nghị kinh doanh “Tương lai Greenland” vào ngày 19-20/5 và sẽ đi cùng với Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery.

Đơn vị tổ chức hội nghị, Business Greenland, không gửi lời mời đích danh tới ông Landry nhưng cho biết sự kiện này mở cửa cho bất kỳ ai đăng ký tham gia.

Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen đầu tuần này cho biết, ông Landry và ông Howery sẽ "gặp gỡ nhiều người dân Greenland để lắng nghe và học hỏi với mục tiêu mở rộng các cơ hội kinh tế, xây dựng mối quan hệ giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết giữa Mỹ và Greenland".

Cho đến nay, vẫn chưa có cuộc gặp chính thức nào giữa ông Landry và các chính trị gia Greenland được xác nhận trong chuyến thăm của ông.

Ông Landry trước đây từng ủng hộ mục tiêu của Tổng thống Donald Trump trong việc biến Greenland thành một phần của Mỹ. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland, những bên đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland không phải để bán.

Nhằm xoa dịu căng thẳng, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đầu năm nay đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao để giải quyết cuộc khủng hoảng, mặc dù kết quả của các cuộc hội đàm đang diễn ra này vẫn chưa được công bố.

Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ là một phần trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington.