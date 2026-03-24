Tổng thống Trump: Mỹ - Iran đồng thuận 15 điểm, sẽ cùng kiểm soát Hormuz

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở Tennessee ngày 23/3 (Ảnh: AFP).

“Chúng ta đã đàm phán (với Iran) trong một thời gian dài, và lần này, họ thực sự nghiêm túc. Điều này có được là nhờ công lao to lớn của quân đội chúng ta”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Tennessee ngày 23/3.

“Hy vọng một thỏa thuận là khả thi, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

“Giờ đây, Iran có thêm một cơ hội nữa để chấm dứt các mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh của chúng ta, và chúng ta hy vọng họ sẽ nắm lấy cơ hội đó. Dù thế nào đi nữa, Mỹ và toàn thế giới sẽ sớm an toàn hơn nhiều và hành tinh này sẽ an ninh hơn nhiều”, ông Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt.

“Họ muốn hòa bình. Họ đồng ý rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân… nhưng chúng ta hãy chờ xem. Tôi cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ông khẳng định thỏa thuận đang được thảo luận với Iran sẽ có lợi cho các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm Israel, quốc gia được xem là “một đối tác tuyệt vời trong cuộc chiến này”.

“Chúng ta sẽ cho họ 5 ngày, sau đó chúng ta sẽ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu… Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể trở thành một thỏa thuận rất tốt cho tất cả các bên”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán bắt đầu được nối lại với Iran ngay sau khi ông đe dọa ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tấn công một số nhà máy điện của họ vào ngày mai, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy, chúng tôi sẽ hoãn lại việc đó. Hy vọng chúng ta sẽ không phải làm vậy, và hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho tất cả chúng ta”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo Iran rằng ông dự định nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng quan trọng vào ngày 23/3 nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cho biết cảnh báo của ông đã thúc đẩy các cuộc đàm phán được nối lại bắt đầu từ tối 21/3, sau đó là các cuộc thảo luận quan trọng hơn vào ngày 22/3.

Trao đổi với các phóng viên tại sân bay ở West Palm Beach, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đạt được “những điểm đồng thuận quan trọng” với Iran sau các cuộc đàm phán.

Ông nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được 15 điểm đồng thuận trong quá trình đàm phán, nhưng ông chỉ nêu rõ một điểm là Iran “cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân”, điều mà nước này từng tuyên bố trước đây.

Ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng yêu cầu Iran không được sở hữu bom hạt nhân.

“Chúng tôi không muốn thấy bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân”, ông nói, đồng thời đưa ra yêu cầu rằng Mỹ phải tiếp quản uranium được làm giàu cao của Iran.

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán, khẳng định xung đột sẽ chấm dứt nếu hai bên tiếp tục đàm phán.

“Tôi cho rằng các cuộc đàm phán diễn ra hoàn hảo… Tôi cho rằng họ đã làm rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt một cách triệt để”, ông nói, đồng thời cho biết Iran đã khởi xướng các cuộc đàm phán.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Mỹ - Iran cùng kiểm soát eo biển Hormuz

Tổng thống Trump ngày 23/3 khẳng định eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa trở lại” và Mỹ - Iran sẽ cùng nhau kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này.

“Eo biển sẽ được kiểm soát chung. Tôi và Lãnh tụ Tối cao (Iran), bất kể Lãnh tụ Tối cao hiện tại là ai, hoặc Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm là ai, sẽ làm việc này”, ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết nước này kiểm soát “hoàn toàn” khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vùng biển ngoài khơi Oman, đồng thời khẳng định Tehran không cần phải rải thủy lôi để khẳng định vị thế của mình.

“Nhờ sự kiểm soát và sức mạnh đủ lớn, sẽ không cần thiết phải rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư, và chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh khi cần thiết”, ông Zolfaghari nói thêm.

Ông tuyên bố lực lượng vũ trang Iran có khả năng đảm bảo an ninh ở vịnh Ba Tư và cảnh báo các quốc gia bên ngoài khu vực “không có quyền can thiệp vào khu vực này”.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Ông cho biết cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Tuyên bố hoãn tấn công của Tổng thống Trump được đưa ra sau “tối hậu thư” hôm 21/3, trong đó ông yêu cầu Iran phải mở cửa eo biển Hormuz trong thời hạn 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ không kích các nhà máy điện của Iran.

Cuộc xung đột kéo dài 3 tuần qua giữa Mỹ, Israel với Iran đã khiến phần lớn tàu thuyền không thể đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Điều này làm dấy lên nguy cơ xảy ra cú sốc năng lượng toàn cầu.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/3 cho biết Iran không đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Washington và Tehran đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn phủ nhận việc Iran có bất kỳ cuộc đàm phán hay thương lượng nào với Mỹ trong suốt 24 ngày qua kể từ khi xung đột bùng phát. Ông Baghaei cho biết lập trường của Iran về eo biển Hormuz và các điều kiện để chấm dứt chiến tranh vẫn không thay đổi.