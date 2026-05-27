Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Mỹ tập kích trở lại Iran

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Các cuộc đàm phán với Iran đang diễn tiến tốt đẹp! Đó sẽ phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả mọi người, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và quay trở lại chiến trường, với tiếng súng mạnh hơn. Không ai muốn điều đó cả”.

Ông cũng thúc giục nhiều quốc gia Trung Đông ký kết Hiệp định Abraham, đồng thời nói thêm rằng Iran cuối cùng cũng có thể tham gia vào thỏa thuận này nếu đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Ông cho rằng việc các quốc gia bao gồm Ả rập Xê út, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan tham gia Hiệp định Abraham "nên là điều bắt buộc" như một phần của bất kỳ thỏa thuận rộng lớn hơn nào liên quan đến Iran. Ông lập luận, hiệp ước này sẽ mang lại "quyền lực, sức mạnh và hòa bình cho Trung Đông”.

Ông Trump tiếp tục: "Quá trình này nên bắt đầu bằng việc ký kết ngay lập tức của Ả rập Xê út và Qatar, và tất cả những nước khác nên làm theo”.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi lực lượng Mỹ không kích các điểm phóng tên lửa, tàu thuyền Iran dọc eo biển Hormuz ở thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran hôm 25/5.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz "nhằm bảo vệ binh sĩ trước các mối đe dọa từ Iran".

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn và cảnh báo sẽ trả đũa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, đồng thời khai hoả vào một tiêm kích F-35 và một UAV khác xâm nhập không phận Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các diễn biến này xảy ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao do Pakistan và một số nước làm trung gian vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/5 phát biểu với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani rằng Tehran đã sẵn sàng hoàn tất các công việc nhằm chấm dứt xung đột và căng thẳng tại Trung Đông.

Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh, "đã đến lúc phía bên kia (Mỹ) cần phải thể hiện thiện chí".

"Các nỗ lực nghiêm túc đang được thực hiện, bao gồm cả ở cấp độ chuyên gia, nhằm hoàn thiện các văn kiện và văn bản nhằm chuẩn bị một lộ trình rõ ràng hướng tới sự ổn định", Tổng thống Iran cho biết.

Trước đó trong tuần, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran, đã có chuyến thăm tới Qatar. Các nguồn tin cho biết chủ đề chính của các cuộc hội đàm tại Qatar là việc Washington giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết, đề xuất giải quyết gồm 14 điểm của Iran bao gồm yêu cầu Mỹ phải giải tỏa 24 tỷ USD tài sản của Iran ở nước ngoài, trong đó một nửa sẽ được giải phóng trong giai đoạn đầu và phần còn lại sẽ được thực hiện sau đó.