Tổng thống Trump không thích mặc áo chống đạn

Mật vụ che chắn đưa Tổng thống Trump rời bục phát biểu khi ông bị mưu sát trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 (Ảnh: NYTimes).

"Tôi không biết liệu mình có chịu được việc trông nặng gần 9kg hay không”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 30/4 khi được hỏi liệu có các cuộc thảo luận về việc ông có mặc áo chống đạn hay không.

Các báo cáo trên truyền thông Mỹ cho biết vấn đề này đang được xem xét sau một vụ mưu sát mới nhất nhằm vào Tổng thống Trump tại một buổi tiệc báo chí ở Washington vào cuối tuần trước.

Một người đàn ông bị buộc tội tìm cách mưu sát Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton. Các đặc vụ Cơ quan Mật vụ đã khống chế kẻ tấn công trước khi hắn kịp tiếp cận phòng đại tiệc nơi buổi tiệc đang diễn ra.

Đây là vụ mưu sát thứ ba nhằm vào ông Trump trong vòng 2 năm qua. Vụ việc nghiêm trọng nhất là khi ông bị thương ở tai khi bị một tay súng mưu sát tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào năm 2024. Một khán giả đã thiệt mạng trong vụ việc đó.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khác hay không, ông Trump cho biết: "Tôi không nghĩ về nó. Nếu tôi nghĩ đến, tôi sẽ không thể làm tốt công việc ở đây. Tôi sẽ chẳng nghĩ được gì khác ngoài chuyện đó. Tôi thực sự không nghĩ về nó. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không còn làm việc hiệu quả nữa”.

Giới chức thực thi pháp luật Mỹ đang đánh giá lại các biện pháp an ninh dành cho Tổng thống cũng như các lãnh đạo cấp cao.

Theo các cựu quan chức thực thi pháp luật Mỹ, bài học rõ ràng nhất rút ra sau vụ việc mới đây là lực lượng an ninh có thể phải mở rộng phạm vi bảo vệ xung quanh Tổng thống tại các địa điểm công cộng rộng lớn, cho dù điều đó gây bất tiện cho công chúng.