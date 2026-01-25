Tổng thống Trump hé lộ vũ khí bí mật trong chiến dịch đột kích Venezuela

Căn cứ Venezuela sau khi bị Mỹ không kích (Ảnh: Vantor).

Trả lời phỏng vấn New York Post ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết loại vũ khí bí mật Discombobulator đã “khiến thiết bị của Venezuela không hoạt động” khi trực thăng Mỹ tiến vào Caracas ngày 3/1.

“Discombobulator. Tôi không được phép nói về nó dù rất muốn nói thêm về loại vũ khí này”, ông Trump cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ: “Họ (Venezuela) thậm chí không bắn được tên lửa. Họ có tên lửa của Nga và Trung Quốc, và họ không bắn được quả nào. Chúng tôi tiến vào, họ bấm nút mà chẳng có gì hoạt động. Họ đã sẵn sàng chờ chúng tôi”.

Ông Trump đề cập đến việc sử dụng loại vũ khí này khi được hỏi về các báo cáo cho rằng chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mua các vũ khí xung năng lượng, bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra “Hội chứng Havana”.

Hiện rất ít thông tin được biết về bản thân loại vũ khí này, nhưng các báo cáo trên phù hợp với những lời kể tại hiện trường ở Venezuela, nơi những tay súng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro được mô tả là "quỵ gối", “chảy máu mũi” và nôn ra máu.

Một thành viên trong đội an ninh của ông Maduro sau đó nhớ lại: “Đột nhiên toàn bộ hệ thống radar của chúng tôi ngừng hoạt động mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Điều tiếp theo chúng tôi thấy là các máy bay không người lái, rất nhiều máy bay không người lái, bay trên các vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải phản ứng thế nào”.

Discombobulator sau đó được cho là đã hướng trực tiếp vào lực lượng bảo vệ của ông Maduro.

“Có một thời điểm họ phóng thứ gì đó, tôi không biết mô tả thế nào. Nó giống như một loại sóng âm cực kỳ mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy như đầu mình nổ tung từ bên trong. Tất cả chúng tôi bắt đầu chảy máu mũi. Một số người nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất, không thể cử động. Chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy sau thứ vũ khí âm thanh đó hay bất cứ thứ gì”, một nhân chứng nói.

Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tấn công vào các căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng Mỹ đột kích vào một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York để hầu tòa.

Tổng thống Trump sau đó tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát và khôi phục ngành dầu mỏ của Venezuela. Trước mắt, Washington đã nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela đã lên án cuộc đột kích của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi cách buộc Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.