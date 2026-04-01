Tổng thống Trump: Cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Tổng thống Trump nói "cuộc chiến sắp kết thúc"

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC News ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá” và giới lãnh đạo hiện tại của Iran “lý trí hơn nhiều” và ít “cực đoan” hơn so với các nhà lãnh đạo trước đây, những người phần lớn đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Chúng ta đang làm rất tốt. Và cuộc chiến sắp kết thúc rồi”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định Iran sẽ không "sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc làm thế nào để đưa giá dầu trở lại mức thấp, ông Trump trả lời: "Tất cả những gì tôi phải làm là rút quân khỏi Iran và chúng ta sẽ làm điều đó rất sớm thôi. Sau đó, giá cả sẽ giảm mạnh”.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ có thể rút quân trong vòng “2-3 tuần”.

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump nói với các cố vấn của mình rằng, ông có thể chấm dứt chiến dịch quân sự ở Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại hoàn toàn đối với hoạt động vận tải hàng hải.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30/3 khẳng định Mỹ và Iran đang tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một tháng qua và các cuộc thảo luận đang diễn ra hiệu quả. Bà cho biết, Mỹ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4.

Tổng thống Trump đã tạm dừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày, cho đến ngày 6/4.

Iran nêu điều kiện đàm phán

Truyền thông nhà nước Iran ngày 31/3 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng ngừng chiến, với điều kiện là đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi vẫn quyết tâm chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn của hành động gây hấn”, ông Pezeshkian nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Tổng thống Iran cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu rằng bất kỳ sự can thiệp nào của châu Âu vào cuộc chiến đều dẫn đến “những hậu quả nguy hiểm”.

Ông Pezeshkian cũng cho biết Iran đã tham gia đàm phán với Mỹ “một cách thiện chí”, nhưng lại bị Washington tấn công một lần nữa trong khi đang đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Iran, điều này cho thấy Washington không có cam kết thực sự về ngoại giao.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột trên toàn khu vực Trung Đông, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn, mà tìm kiếm một giải pháp chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, không chỉ ở Iran mà trên toàn khu vực. Các điều kiện của Iran bao gồm đảm bảo rằng hành động gây hấn sẽ không tái diễn và bồi thường thiệt hại", ông nói với hãng tin Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn.

Theo Ngoại trưởng Iran, ông vẫn nhận được các thông điệp trực tiếp từ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng chúng không phải là “các cuộc đàm phán”.

Ông Araghchi nói thêm rằng các thông điệp bao gồm những lời cảnh báo hoặc trao đổi quan điểm được chuyển tải thông qua các nước “bạn bè” trong khu vực, và tất cả các thông điệp đều được chuyển qua Bộ Ngoại giao Iran xem xét.

Ông cũng nhắc lại rằng Iran vẫn chưa phản hồi kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, bất chấp các báo cáo cho rằng Tehran đã phản hồi kế hoạch này và đưa ra các điều khoản riêng của mình.

“Chúng tôi chưa gửi bất kỳ phản hồi nào đối với đề xuất 15 điểm của Mỹ, cũng như chưa đưa ra bất kỳ đề xuất hoặc điều kiện nào”, ông Araghchi cho biết thêm.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Washington sẽ xóa sổ toàn bộ các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran ở Vùng Vịnh nếu Tehran làm chệch hướng các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết xung đột.

Thông qua trung gian, Mỹ đã chuyển tới Iran một bản đề xuất hòa bình gồm 15 điểm. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng kế hoạch hòa bình này chứa đựng những yêu cầu "thái quá, phi thực tế và vô lý".

Theo truyền thông Mỹ, đề xuất 15 điểm mà chính quyền Tổng thống Trump gửi cho Iran được cho là bao gồm các điều khoản: Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chuyển giao uranium được làm giàu cao, hạn chế khả năng phòng thủ của Iran, chấm dứt các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 29/3, Tổng thống Trump cho biết Iran đã đồng ý với hầu hết nội dung trong bản đề xuất 15 điểm mà Mỹ đã chuyển cho Tehran, thông qua Pakistan, để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đã có các cuộc đàm phán “rất tốt với Iran” và Tehran đang nhượng bộ Mỹ “rất nhiều thứ mà lẽ ra họ nên nhượng bộ từ lâu rồi”. Tuy nhiên, giới chức Iran nhiều lần bác tin đang đàm phán với Mỹ.