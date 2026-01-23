Tổng thống Trump công bố kế hoạch thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10/2025 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

“Tôi mong được gặp Chủ tịch Tập. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Ông Trump cho biết mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng trong đại dịch Covid-19, nhưng sau đó đã cải thiện đáng kể.

Theo Tổng thống Trump, Trung Quốc đang mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ, điều này tốt cho nông dân Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng 11 năm ngoái. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ khẳng định “mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng vững chắc”.

“Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm Ukraine - Nga, fentanyl, đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác… Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân vĩ đại của chúng tôi và mọi thứ sẽ còn tiến triển tốt hơn”, ông Trump cho biết thêm.

Theo hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh và Washington nên duy trì đà phát triển trong mối quan hệ song phương và tiếp tục tiến về phía trước theo đúng hướng, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Ông Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã điều chỉnh lại hướng đi của “con tàu khổng lồ” quan hệ Trung - Mỹ và tạo thêm động lực để con tàu tiến về phía trước một cách vững chắc, từ đó gửi đi một thông điệp tích cực đến thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên nên mở rộng danh sách hợp tác và rút ngắn danh sách các vấn đề bất đồng, để đạt được tiến triển tích cực hơn, tạo không gian mới cho hợp tác song phương, đồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên sau 6 năm bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 30/10/2025. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận để giải quyết "các vấn đề thương mại lớn".

Trung Quốc đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của nước này để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan tương ứng. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết của Mỹ về việc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tạm dừng các cuộc điều tra đối với các lĩnh vực hàng hải và chuỗi cung ứng của Bắc Kinh.

Quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc từng leo thang căng thẳng sau nhiều năm tranh chấp thương mại, bắt đầu từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc từ 57% xuống 47% và tạm dừng các hạn chế xuất khẩu nhắm vào một số công ty Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ giảm thuế liên quan đến thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl, trong khi Trung Quốc cũng điều chỉnh các biện pháp trả đũa.

Bắc Kinh cho biết sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm khi nghiên cứu các kế hoạch dài hạn. Các vật liệu được sử dụng trong điện tử và công nghệ quân sự đã bị nhắm mục tiêu sau khi Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip.

Trung Quốc cũng đồng ý nối lại việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, vốn đã bị tạm dừng trong giai đoạn bế tắc thương mại gần đây.