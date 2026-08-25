Tổng thống Trump cảnh báo đổi tên hồ ở biên giới với Canada thành "hồ Mỹ"

Khung cảnh hồ Ontario (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/8 cho biết ông đang cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ” trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Ottawa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Mỹ đang nghiêm túc xem xét việc đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, vì chúng ta không còn kỳ vọng sẽ làm ăn nhiều với Ontario nữa”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Là 1 trong 5 hồ lớn ở khu vực Bắc Mỹ, hồ Ontario nằm giáp cả tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ.

Hồ Ontario nằm ở biên giới Mỹ và Canada (Ảnh: Britannica).

Khi được hỏi về bình luận của ông Trump, Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại với Mỹ, Dominic LeBlanc, cho biết Canada sẽ không phản hồi những bài đăng trên mạng xã hội của chính quyền Mỹ.

“Chúng tôi đã quyết định từ nhiều tháng trước, với tư cách chính phủ liên bang, rằng sẽ không phản hồi những bài đăng trên mạng xã hội kiểu như vậy của Tổng thống Mỹ hoặc các bộ trưởng trong nội các của ông ấy”, ông LeBlanc nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Năm ngoái, ông Trump từng đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Canada đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn đêm 21/8. Điều này làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA).

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/8 tuyên bố Canada sẽ áp thuế đáp trả lên các mặt hàng thép, đồ điện tử và nhiều sản phẩm khác nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 8/9. Động thái này nhằm trả đũa việc Tổng thống Donald Trump áp thuế mới lên tới 50% đối với một số hàng hóa Canada. Thủ tướng Carney cho rằng Mỹ và Canada đang trong tình trạng "chiến tranh" thương mại.