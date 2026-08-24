Mỹ cảnh báo "sai lầm" của Canada trong cuộc chiến thương mại

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 23/8 cảnh báo, quyết định của Canada đối đầu với Mỹ về thương mại là sai lầm chiến lược và rốt cuộc sẽ tàn phá nền kinh tế Canada.

"Việc họ nghĩ rằng họ có thể đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại và thực sự giành chiến thắng trước Mỹ trong cuộc chiến là hành động thiếu khôn ngoan”, ông Duffy nói với kênh Fox News.

Ông Duffy cho rằng Canada hưởng lợi từ thương mại song phương “lớn hơn rất nhiều” so với Mỹ, đồng thời cáo buộc Ottawa "lợi dụng các cam kết an ninh của Washington".

Ông Duffy tin rằng Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ nhanh chóng “quay trở lại bàn đàm phán” về thương mại, bởi lệnh áp thuế của Mỹ sẽ tác động mạnh tới Canada.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Canada đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn đêm 21/8. Điều này làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA).

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế mới lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Đáp lại, Thủ tướng Carney thông báo Canada sẽ áp thuế đáp trả lên các mặt hàng thép, đồ điện tử và nhiều sản phẩm khác nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 8/9.

Ông Carney cho biết "Canada sẽ đáp trả các mức thuế mới của Washington theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng, đô la đổi đô la” nhằm bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp trong nước".

Thủ tướng Carney cho rằng Mỹ và Canada đang trong tình trạng "chiến tranh" thương mại, đồng thời cáo buộc Washington âm mưu "gây tổn hại và chia rẽ" Canada thông qua một "tính toán sai lầm" trong việc leo thang thuế quan.

Ông Carney là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới quyết định đáp trả các đợt áp thuế của Mỹ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các liên minh thương mại và quân sự mới, dù Canada vẫn đang phụ thuộc vào thị trường Mỹ với gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đợt thuế mới của Mỹ nhắm vào nhiều ngành hàng bao gồm rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá và dụng cụ chơi khúc côn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 20 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Các mức thuế này không miễn trừ cho những mặt hàng thuộc diện bảo hộ của USMCA, cơ chế vốn giúp bảo vệ hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 18 tháng qua.