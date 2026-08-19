Tổng thống Trump nêu lý do tạm hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada

Cầu Blue Water ở biên giới Mỹ - Canada (Ảnh: AFP).

Mức thuế này vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/8. Ông Trump đồng thời cho biết hai nước đã đạt được một thỏa thuận.

“Việc tạm hoãn này dựa trên thực tế rằng Canada và Mỹ, với điều kiện hoàn tất các văn bản, đã có một thỏa thuận”, ông Trump viết trên Truth Social.

Chính phủ Canada chưa đưa ra bình luận hay xác nhận về thông tin này.

Ông Trump cũng cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng đường ống năng lượng Keystone XL giữa 2 nước “có thể hồi sinh”, nhưng không đưa ra chi tiết. Keystone XL là dự án mà cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ vào năm 2021 sau nhiều năm vấp phải sự phản đối của các cộng đồng bản địa và các nhóm môi trường.

Trước đó, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney vào chiều 18/8. Đây là cuộc trao đổi thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo trong tuần này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán diễn ra suốt nhiều tuần qua.

Trước lệnh hoãn của ông Trump, các mức thuế của Mỹ dự kiến sẽ áp dụng đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá khoảng 20 tỷ USD và được áp dụng bất kể hàng hóa Canada có đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hay không. USMCA trước đó đã giúp phần lớn ngành công nghiệp Canada tránh được các mức thuế của Mỹ.

Các chuyên gia thương mại và quan chức ngành cảnh báo mức thuế mới, nếu được áp dụng, có thể dẫn tới mất việc làm và đóng cửa doanh nghiệp trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương, bao gồm gỗ xẻ, rượu vang và các sản phẩm sữa. Họ cũng cảnh báo tranh chấp có thể khiến các cuộc đàm phán rộng hơn về USMCA trở nên phức tạp.

Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc và trưởng đoàn đàm phán thương mại Janice Charette đã có mặt tại Washington từ tuần trước để đàm phán.

Ngày 17/8, các quan chức Canada gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong gần 2 giờ.

Ông Greer nhiều lần viện dẫn các mức thuế Canada áp dụng sau khi Mỹ áp thuế ban đầu, việc một số tỉnh của Canada từ chối nhập khẩu rượu Mỹ và hệ thống quản lý nguồn cung sữa của Canada là những vấn đề khiến Washington bất bình.

Hai nguồn tin cho biết một trong những điểm bế tắc chính là mức thuế Mỹ áp lên ô tô Canada.

Theo các nguồn tin, hai bên đã thảo luận phương án giảm thuế của Mỹ đối với ô tô Canada từ 25% xuống 15%, đồng thời tiếp tục giảm thuế dựa trên tỷ lệ linh kiện và nội dung có nguồn gốc từ Mỹ trong mỗi chiếc xe. Tuy nhiên, các chi tiết của thỏa thuận mà ông Trump công bố vẫn chưa rõ ràng.