Tổng thống Putin được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Tổng thống Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đang nghiên cứu tất cả chi tiết của đề xuất này”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 19/1.

"Chúng tôi hy vọng sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ tất cả các chi tiết", ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất thành lập Hội đồng Hòa bình nhằm điều phối quản trị và tái thiết hậu xung đột ở Dải Gaza.

Đề xuất này được đưa ra vào cuối năm ngoái sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Sáng kiến ​​này dự kiến thành lập ​​một hội đồng quốc tế giám sát việc cấp vốn tái thiết, các thỏa thuận an ninh và điều phối chính trị ở Gaza, làm việc cùng với chính quyền kỹ trị Palestine trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhà Trắng cho biết hội đồng này sau đó có thể được mở rộng để giải quyết các xung đột khác.

Hội đồng dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình, được Israel và Hamas nhất trí vào tháng 10/2025, với vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các tài liệu dự thảo, các quốc gia có thể tham gia hội đồng, nhưng thời hạn tham gia của họ sẽ bị giới hạn ở mức 3 năm, trừ khi họ đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt trong năm đầu tiên.

Một loạt quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Á, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ và các cường quốc khu vực, xác nhận rằng họ đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình. Một số nước đã chấp nhận lời mời.

Tổng thống Putin từng ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc giải quyết xung đột.

“Ông ấy thực sự đang hành động rất nhiều để giải quyết những cuộc khủng hoảng phức tạp, vốn đã kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên”, ông Putin nói vào tháng 10 năm ngoái.

Đề cập đến tình hình ở Trung Đông, ông Putin nói: “Nếu chúng ta thành công trong việc đạt được mọi thứ mà ông Trump đã nỗ lực… đó sẽ là một sự kiện lịch sử”.