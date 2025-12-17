Tổng thống Putin ký luật mới với các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Báo Moscow Times đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật, cho phép các nhà chức trách tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine tịch thu nhà của những người Ukraine đã rời bỏ các khu vực này.

Theo luật mới được thông qua, các ngôi nhà, căn hộ và phòng ở tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine mà có "dấu hiệu của tài sản vô chủ" sẽ bị tịch thu. Các bất động sản này cũng bao gồm các tài sản không thể xác định được chủ sở hữu hoặc các trường hợp không có giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu.

Sau khi hoàn tất thủ tục tịch thu, các bất động sản sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý. Luật quy định một số mục đích sử dụng tài sản bị tịch thu: có thể được phân bổ cho cư dân mất nhà cửa do xung đột, hoặc được sử dụng làm nhà ở công vụ cho công chức, quân nhân, sĩ quan, cán bộ thực thi pháp luật, giáo viên và bác sĩ.

Ngoài ra, tài sản bị tịch thu có thể được cho thuê theo Luật Nhà ở của Nga hoặc được sử dụng để bố trí chỗ ở cho những người đã đăng ký chính thức là cần nhà ở theo các thỏa thuận cho thuê.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực đến năm 2030. Nếu chủ sở hữu xuất hiện sau khi bị tịch thu, họ sẽ được bồi thường bằng tiền; tuy nhiên, quyền này chỉ áp dụng riêng cho công dân Nga. Thủ tục bồi thường sẽ do cơ quan quản lý quyết định.

Trước đó, vào tháng 10, chính phủ Nga đã chính thức cho phép tịch thu bất động sản thuộc sở hữu của người Ukraine tại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Cụ thể, quyết định này đã trao cho chính quyền địa phương quyền tuyên bố các bất động sản nhà ở và thương mại là "vô chủ" và chuyển giao cho nhà nước sở hữu.

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga kiểm soát khoảng 20% diện tích Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.

Gần đây, Nga đẩy mạnh các hoạt động tấn công nhằm vào khu vực Đông Bắc Ukraine nhằm thực hiện kế hoạch lập vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Ukraine giáp biên giới Nga.

Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quyết định liên quan đến lãnh thổ cần phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.