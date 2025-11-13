Nga khẳng định lập trường về lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine

Tàu Nga di chuyển qua cầu Crimea (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass ngày 12/11, Vụ trưởng phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk tuyên bố các thỏa thuận mà Nga và Mỹ đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8 không đặt ra nghi vấn về việc các khu vực Crimea, Donbass và Novorossiya là một phần của Nga.

"Chúng tôi đang chờ đợi phía Mỹ xác nhận cam kết của họ đối với các thỏa thuận Alaska. Tôi muốn chỉ ra rằng mặc dù các thỏa thuận này dựa trên sự thỏa hiệp, nhưng không ai hoài nghi về việc Crimea, Donbass và Novorossiya là một phần của Nga, vì người dân ở đây đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2014 và 2022. Lựa chọn của họ là một vấn đề đã được giải quyết", nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Ông cũng nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng "vấn đề lãnh thổ là một phần của việc giải quyết" xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng con người mới là điều quan trọng đối với chúng tôi, chứ không phải lãnh thổ. Nguyên nhân sâu xa của xung đột cần được giải quyết và Ukraine cần quay trở lại nền tảng nhà nước đã có từ đầu những năm 1990. Điều này cần được thực hiện bằng cách chấm dứt phân biệt đối xử, khôi phục nhân quyền ở Ukraine, chủ yếu là quyền của những người nói tiếng Nga và khôi phục vị thế trung lập, không tham gia phe khối và phi hạt nhân", ông Polishchuk kết luận.

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Novorossiya là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập hồi tháng 10/2022, gồm Donbass cùng tỉnh Kherson và Zaporizhia. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân ở các vùng lãnh thổ này ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Ngày 30/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập các vùng lãnh thổ trên ngay cả khi Nga chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được trong cuộc xung đột với Kiev.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Vị trí một số khu vực Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine (Ảnh: Sky).

Nga muốn Mỹ hỗ trợ giải quyết xung đột Ukarine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 tuyên bố phía Nga hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi chân thành hy vọng Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết vấn đề Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao", ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng Nga muốn đạt được tiến triển nhanh hơn trong việc giải quyết xung đột và đang chờ đợi Mỹ thể hiện sự sẵn sàng.

Theo ông Peskov, Moscow và Washington nên tìm kiếm những cơ hội mới cho hợp tác thương mại và kinh tế.

"Chúng ta có những chân trời rất tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Nhưng chúng ta đang mất thời gian, mất tiền bạc, mất lợi nhuận", ông nhấn mạnh.

Ông Peskov trước đó xác nhận nỗ lực hợp tác giữa các nhóm đàm phán Nga và Ukraine đã bị đình chỉ theo sáng kiến ​​của Kiev và châu Âu, mặc dù các kênh liên lạc đã được thiết lập. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Vụ trưởng CIS của Bộ Ngoại giao Alexey Polishchuk cũng trả lời phỏng vấn Tass rằng Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán với Ukraine tại Istanbul, và quyết định đang nằm trong tay Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cho biết Kiev đã "tạm dừng" các cuộc đàm phán và đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán.