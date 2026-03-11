Tổng thống Putin khẳng định lập trường của Nga về xung đột Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 10/3 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thứ hai trong vòng một tuần với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

"Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Masoud Pezeshkian để tiếp tục thảo luận về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và Israel gây hấn vũ trang với Iran”, Điện Kremlin cho biết.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga “tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mình ủng hộ việc giảm leo thang xung đột càng sớm càng tốt và giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị”.

Tổng thống Masoud Pezeshkian bày tỏ cảm kích đối với sự hỗ trợ từ Nga, đặc biệt là viện trợ nhân đạo dành cho Iran.

Cùng ngày, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Nga đã phủ nhận việc chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

“Hôm qua trong cuộc gọi với tổng thống, phía Nga nói rằng họ không chia sẻ thông tin”, ông Witkoff nói khi được hỏi liệu Washington có nghĩ rằng Moscow đã chia sẻ thông tin tình báo về vị trí các khí tài quân sự của Mỹ với Tehran hay không.

Theo ông Witkoff, tuyên bố phủ nhận của Nga được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin hôm 9/3, cũng như trong một cuộc trao đổi riêng mà Đặc phái viên Mỹ đã thực hiện trước đó cùng ngày với doanh nhân Jared Kushner và Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov.

“Chúng ta có thể tin lời họ. Họ đã nói như vậy. Và sáng hôm qua, ông Jared và tôi đã có cuộc gọi với ông Ushakov và ông ấy đã nhắc lại điều tương tự… Chúng ta hãy hy vọng rằng họ không chia sẻ thông tin”, Đặc phái viên Mỹ nói thêm.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Moscow đang cung cấp cho Tehran các thông tin tình báo, bao gồm vị trí, di biến động của các tàu chiến và máy bay Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Putin ngày 9/3 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2.

Theo Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã đưa ra các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ông Ushakov cho hay, Tổng thống Putin đã “đưa ra một số ý tưởng nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran bằng con đường chính trị và ngoại giao, bao gồm các cuộc tiếp xúc đã diễn ra với lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh, Tổng thống Iran và lãnh đạo của các nước khác”.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28/2. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm thủ đô Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng nêu lý do cho các cuộc tấn công là nhằm loại bỏ những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE cũng bị tấn công.