Tổng thống Putin gặp quan chức an ninh cấp cao Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani (Ảnh: Sputnik).

Điện Kremlin ngày 30/1 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trong một cuộc gặp cấp cao không được thông báo trước.

Ông Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 8/2025. Trước đó, ông đã đến thăm Moscow sau các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái.

“Tại Điện Kremlin, người đứng đầu nhà nước Nga đã tiếp đón Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Ali Larijani, nhân chuyến thăm Nga”, Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn, nhưng không tiết lộ chi tiết cuộc gặp.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali sau đó xác nhận cuộc gặp tập trung vào “quan hệ song phương”, bao gồm “tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng”.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Larijani hồi đầu tháng, cáo buộc ông liên quan đến hoạt động trấn áp các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng nội tệ mất giá. Biểu tình sau đó lan ra nhiều địa phương ở Iran và biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh.

Giới chức Iran cáo buộc các đặc vụ Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Mỹ bác bỏ cáo buộc này và nói rằng Iran đang đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ.

Năm ngoái, Israel và Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, sau đó Tehran đã bùng nổ cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.

Nga đã theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, và năm ngoái Tổng thống Putin đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược 20 năm với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Ông Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian hồi đầu tháng để thảo luận về tình trạng bất ổn và tái khẳng định mối quan hệ song phương vững mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 vào ngày 30/1, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cho biết Iran hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công có thể xảy ra so với mùa hè năm 2025.

"Đó là lý do tất cả chúng tôi đều khuyên Mỹ nên cân nhắc kỹ trước khi hành động", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Điện Kremlin cho rằng vẫn còn dư địa cho đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảnh báo “bất kỳ hành động mang tính vũ lực nào càng tạo ra thêm hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm vì làm mất ổn định hệ thống an ninh trên toàn khu vực”.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào để giải quyết các vấn đề. Rõ ràng, tiềm năng cho các cuộc đàm phán vẫn còn. Chúng ta phải tập trung trước hết vào các cơ chế đàm phán”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ.

Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng hành động với Iran, nhưng tin rằng ông có nhiều lựa chọn hơn nhờ sự xuất hiện của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông.