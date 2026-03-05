Tổng thống Putin cảnh báo dừng cấp khí đốt cho EU ngay lập tức

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

“Không có động cơ chính trị nào ở đây. Nhưng nếu chúng tôi phải dừng cung cấp (khí đốt) trong một hoặc hai tháng tới, thì tốt hơn hết chúng tôi nên dừng ngay từ bây giờ và chuyển sang các quốc gia là đối tác đáng tin cậy, đồng thời thiết lập vị thế của mình ở đó”, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 4/3 sau khi tiếp đón Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại Điện Kremlin.

“Nhưng đó chưa phải là quyết định cuối cùng, mà chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc về vấn đề này với các công ty”, ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, Moscow có thể chuyển hướng nguồn cung sang “các thị trường mới nổi”, do EU đã nhiều lần tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là kết quả của “các chính sách sai lầm” mà chính quyền khối này theo đuổi trong “nhiều năm”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga “luôn luôn và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác, bao gồm cả các quốc gia châu Âu. Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác với những đối tác “đáng tin cậy”.

“Ví dụ, với các nước Đông Âu, Slovakia và Hungary. Chúng tôi cung cấp cho họ các nguồn năng lượng, cả dầu mỏ và khí đốt, và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Lãnh đạo của các quốc gia này sẽ theo đuổi chính sách tương tự hiện nay, điều đó trở nên đáng tin cậy đối với chúng tôi”, Tổng thống Putin nói thêm.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Hungary tiết lộ rằng Budapest đã nhận được sự đảm bảo về nguồn cung dầu khí từ Moscow. Ông cho biết Nga và Hungary đã nhất trí hợp tác để đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp năng lượng.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng nếu các tuyến đường vận chuyển không khả dụng vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ví dụ, nếu vận chuyển dầu bằng đường ống tiếp tục gặp khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn vận chuyển đường biển”, nhà ngoại giao Hungary tuyên bố.

Hungary và Slovakia gần đây phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga sau khi Ukraine đóng đường ống dẫn dầu Druzhba vào cuối tháng 1. Kiev cáo buộc đường ống này bị hư hại do các cuộc tấn công tầm xa của Nga, điều mà Moscow đã phủ nhận. Hungary và Slovakia cho rằng Ukraine cố tình đóng đường ống dầu vì lý do chính trị và đe dọa trả đũa.

Slovakia đã chấm dứt chương trình cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, trong khi Hungary phủ quyết khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) do EU đề xuất cho Kiev cũng như gói trừng phạt mới nhất với Nga.