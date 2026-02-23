Tổng thống Putin vạch lằn ranh đỏ về Ukraine trong cuộc gặp quan chức Mỹ

Tổng thống Putin bắt tay Đặc phái viên Mỹ Witkoff trong cuộc họp tại Saint Petersburg, Nga năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn trao đổi thẳng thắn với ông về mục tiêu và lằn ranh đỏ của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng một giải pháp cho cuộc xung đột này là bất khả thi nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về lập trường của Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 21/2, ông Witkoff - đặc phái viên đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực ngoại giao - đã chia sẻ về các cuộc tiếp xúc rộng rãi của ông với nhà lãnh đạo Nga.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) chưa bao giờ che giấu điều gì với tôi. Tôi đã nói điều đó và tôi bị chỉ trích, nhưng đó là một tuyên bố chính xác”, ông Witkoff cho biết.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Putin đã vạch rõ các lằn ranh đỏ của mình và cũng lập luận rằng các cuộc đàm phán không thể thành công trừ khi cả hai bên hiểu được động cơ của nhau.

“Tôi bị chỉ trích vì đã gặp ông ấy 8 lần. Làm sao bạn có thể đạt được một thỏa thuận mà không biết phía bên kia từ đâu đến? Tôi cần phải hiểu động cơ và mục tiêu của ông ấy”, Đặc phái viên Mỹ nêu rõ.

Đặc phái viên Mỹ cũng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tôi hy vọng chúng tôi đã đưa ra một số đề xuất cho cả hai bên để giúp họ xích lại gần nhau hơn trong 3 tuần tới”, ông Witkoff nói, đồng thời cho biết hình thức này “có thể sẽ trở thành một cuộc gặp 3 bên vào một thời điểm nào đó với Tổng thống Trump”.

“Hy vọng rằng các bạn sẽ nghe được một số tin tốt trong những tuần tới”, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.

Nga từng tuyên bố một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra ở Moscow và cam kết đảm bảo an toàn cho Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, Kiev đã kiên quyết bác bỏ một cuộc gặp thượng đỉnh trong những điều kiện này.

Những phát biểu của Đặc phái viên Witkoff được đưa ra sau khi ông dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại vòng đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine lần thứ ba ở Geneva. Sau đó, ông Witkoff cho biết các bên đã đạt được “tiến bộ đáng kể”.

Trước cuộc đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề lãnh thổ sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự.

Ngày 20/2, ông Zelensky nói rằng một vòng đàm phán khác với Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột có thể diễn ra trước cuối tháng.

Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đề xuất của ông Putin dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.