Tổng thống Putin: Phát triển bộ 3 hạt nhân là ưu tiên tuyệt đối của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Trong bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc ngày 22/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Việc phát triển bộ 3 hạt nhân, vốn bảo đảm an ninh cho Nga và cho phép chúng ta bảo đảm hiệu quả khả năng răn đe chiến lược cũng như cân bằng lực lượng trên thế giới, vẫn là ưu tiên vô điều kiện của chúng ta”.

Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm: “Chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và tiềm lực của tất cả các quân chủng và binh chủng khác trong Lực lượng Vũ trang, cải thiện mức độ sẵn sàng chiến đấu và tính cơ động của họ, cũng như khả năng hoạt động trong mọi điều kiện, kể cả những điều kiện khó khăn nhất”.

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu.

Về phía Nga, bộ 3 hạt nhân của nước này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

Trong khi đó, hệ thống răn đe của Mỹ gồm tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền, bom hạt nhân từ máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm.

Cuối năm ngoái, Nga công bố tài liệu nêu rõ Nga sẽ hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, tăng cường năng lực lục quân và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027-2036.