Tổng thống Pháp: Phương Tây nên tính đến đáp ứng yêu cầu an ninh của Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Nhà Trắng ngày 1/12 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 trong chuyến công du Mỹ tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, châu Âu cần chuẩn bị cho kiến trúc an ninh trong tương lai khi Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Điều đó có nghĩa là một trong những vấn đề cần thiết chúng ta phải giải quyết như Tổng thống Putin luôn nói đó là những lo ngại (của Nga) rằng NATO đang mở rộng lực lượng đến cửa ngõ của họ hay triển khai vũ khí có thể đe dọa Nga", ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh thêm: "Đó sẽ là một trong những chủ đề đàm phán hòa bình, do vậy, chúng ta cần chuẩn bị cho những thứ mà chúng ta sẵn sàng làm, bảo vệ các quốc gia thành viên và đồng minh như thế nào, đưa ra những đảm bảo nào với Nga khi họ quay trở lại bàn đàm phán".

Bình luận trên được đưa ra khi ông Macron công du Mỹ, hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đều khẳng định sẵn sàng đàm phán với Moscow để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ông Biden nói, ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Putin về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine, nếu chủ nhân Điện Kremlin "đang tìm kiếm biện pháp chấm dứt xung đột".

Điện Kremlin sau đó bác đề xuất từ ông chủ Nhà Trắng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những điều kiện mà ông Biden đưa ra đồng nghĩa "chỉ sau khi ông Putin rút quân khỏi Ukraine", điều mà Nga sẽ không chấp nhận. Ông Peskov khẳng định "chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục".

Trong khi đó, bình luận của ông Macron cho thấy sự đồng cảm đối với những yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga. Vài tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga nhiều lần yêu cầu Mỹ và các đồng minh NATO đưa ra cam kết để xóa bỏ những lo ngại an ninh của Moscow. Tổng thống Putin khi đó nói, Nga sẽ tiếp tục đòi hỏi câu trả lời của phương Tây về 3 yêu cầu an ninh chính của Moscow gồm: NATO ngừng mở rộng, không triển khai tên lửa gần biên giới Nga, đưa các cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở châu Âu về mức năm 1997.

Thời điểm đó, Washington và NATO đều cho rằng, những đề nghị của Nga là phi lý.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10, song chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ukraine tuyên bố đàm phán hòa bình chỉ có thể diễn ra nếu Nga dừng chiến dịch quân sự và rút khỏi lãnh thổ nước này. Ukraine và các đồng minh lo sợ một lệnh ngừng bắn mà không có rút quân hoàn toàn sẽ giúp Nga củng cố lực lượng cho một đợt tấn công mới.

Trong khi đó, Nga và các đồng minh cáo buộc phương Tây đang tìm cách kéo dài xung đột bằng cách viện trợ khí tài cho Ukraine.

"Chúng tôi tin rằng, họ (phương Tây) đang tính cách để tiếp tục cuộc chiến này. Nếu vậy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ không dừng lại", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu ngày 3/12.