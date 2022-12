Nga nêu lập trường đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 (Ảnh: Getty).

"Khi họ cáo buộc chúng tôi liên tục đề nghị đàm phán để câu giờ nhằm tập hợp lực lượng bổ sung cho chiến dịch quân sự đặc biệt, điều đó vừa lố bịch vừa phản cảm vì họ đã nói dối và làm điều đó một cách công khai", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo về các vấn đề an ninh châu Âu hôm nay 1/12.

"Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ cuộc đàm phán nào, nhưng chúng tôi luôn nói rằng nếu ai đó quan tâm đến một giải pháp đàm phán, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại rằng, vào tháng 3, phía Ukraine đã yêu cầu Moscow lắng nghe họ và sau nhiều vòng đàm phán, Kiev đã trao một tài liệu với các nguyên tắc giải quyết xung đột cho phía Nga.

"Những nguyên tắc này quy định việc đảm bảo an ninh của Ukraine bằng cách tôn trọng tình trạng không liên kết của nước này, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ không gia nhập NATO, đồng thời tôn trọng tình trạng không sở hữu vũ khí hạt nhân của Ukraine, ngụ ý (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky sẽ không còn nói rằng việc Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1994 là một sai lầm, cùng với đó là cung cấp an ninh cho Ukraine bằng cách trao cho nước này sự bảo đảm tập thể không phải từ NATO mà từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với sự tham gia của cả Đức và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Lavrov giải thích thêm.

"Chúng tôi đã đồng ý với điều đó. Chúng tôi sẵn sàng đồng ý với những nguyên tắc do chính họ đưa ra, nhưng rốt cuộc họ lại không được phép làm điều đó vì cuộc chiến này chưa mang lại đủ lợi nhuận cho các bên giám sát và chỉ đạo nó", ông Lavrov chỉ rõ.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ và Anh chỉ đạo các hành động của Ukraine. Ông nói rằng, Washington theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Nga và thu lợi từ việc bán vũ khí mà người dân Ukraine phải trả giá đắt.

Ông Lavrov tuyên bố Mỹ và các đồng minh từ chối các biện pháp giảm căng thẳng với Nga. Ông khẳng định, căng thẳng ở Ukraine bắt đầu gia tăng sau khi Kiev phớt lờ những cảnh báo của Nga rằng, sự mở rộng của NATO đang vượt qua lằn ranh đỏ. Nga cho rằng NATO đã gạt sang một bên một thỏa thuận an ninh được đề xuất, trong khi Moscow tin rằng thỏa thuận này sẽ giải quyết được vấn đề.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Ukraine và Nga sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Vào thời điểm đó, hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm mang lại cho Ukraine những đảm bảo về an ninh để đổi lấy tình trạng trung lập.

Tuy nhiên, Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngay sau đó, với việc Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng bằng chứng mới về "tội ác chiến tranh" được cho là do quân đội Nga gây ra khiến ông không còn lựa chọn nào khác. Moscow bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là bằng chứng là giả mạo.