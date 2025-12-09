Tổng thống Nga đề xuất sáng kiến mới để tăng tỷ lệ sinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu hôm 8/12 tại cuộc họp của Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia, Tổng thống Nga nói rằng đất nước cần một cách tiếp cận rộng hơn và dài hạn hơn khi tình hình nhân khẩu học tiếp tục xấu đi.

“Gia đình được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên sự tham gia của cả cha và mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Do đó, song song với việc hỗ trợ làm mẹ, chúng ta cần suy nghĩ về những biện pháp hỗ trợ vai trò làm cha có trách nhiệm", ông nói.

Tổng thống Nga cho biết ý tưởng là khuyến khích nam giới tham gia tích cực hơn vào công việc chăm sóc gia đình hằng ngày, vào các quyết định liên quan đến việc sinh con và tham gia nhiều hơn vào việc nuôi dạy trẻ.

Ông Putin nói thêm rằng, người cha cũng có trách nhiệm duy trì lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe sinh sản càng lâu càng tốt.

Theo ông Putin, chương trình nghị sự về nhân khẩu học cần tập trung vào những nhiệm vụ mang tính hệ thống nhằm hỗ trợ các gia đình một cách bền vững.

Các quan chức Nga từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu học trong nước. Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang (Rosstat) báo cáo chỉ có 1,222 triệu ca sinh trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1999, giảm 1/3 so với năm 2014. Xu hướng này phản ánh tình trạng chung trên toàn thế giới ở cả các nước phát triển và đang phát triển khi tỷ lệ sinh dưới mức thay thế.

Để đảo ngược xu hướng này, chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ, bao gồm trợ cấp một lần khi sinh con, mở rộng phúc lợi thai sản và hỗ trợ tài chính thường xuyên cho các gia đình. Danh hiệu thời Liên Xô “Mẹ Anh hùng,” kèm theo phần thưởng tiền mặt dành cho phụ nữ có hơn 10 con, cũng đã được khôi phục.

Các quan chức cũng đề xuất những chính sách khác, chẳng hạn như hạn chế việc quảng bá lối sống “không con cái” và đưa ra nhiều ưu đãi thuế hơn cho các gia đình đông con.

Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội nhằm thúc đẩy các gia đình sinh nhiều con hơn và giúp việc làm cha mẹ trở thành một lựa chọn được xã hội ủng hộ rộng rãi.

Vào tháng 6, ông Putin đã ủng hộ việc thành lập một cơ quan hỗ trợ gia đình cấp quốc gia. Năm ngoái, ông thành lập một hội đồng tổng thống chuyên về chính sách gia đình và nhân khẩu học.