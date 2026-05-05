Tổng thống Mỹ: Uranium của Iran có thể đã giảm giá trị, không còn dùng được

Các máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium tại nhà máy nhiên liệu hạt nhân của Iran ở Natanz vào năm 2019 (Ảnh: NYT).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lượng uranium đã làm giàu của Iran dường như không còn nhiều giá trị và có thể không còn sử dụng được.

“Xét về mặt giá trị, nó không có nhiều giá trị. Có lẽ không thể sử dụng được nữa. Họ có thể sẽ không lấy được nó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Salem News.

Ông không giải thích rõ căn cứ để đưa ra nhận định nói trên. Tuy vậy, ông cho biết Mỹ vẫn muốn tiếp cận các kho nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu này. Ông Trump cũng nói rằng Tehran sẽ phải áp đặt các hạn chế đối với chương trình tên lửa của mình.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tập kích chống Iran vào ngày 28/2. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ tuyên bố một lệnh ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần với Tehran. Ngày 11/4, phái đoàn Tehran và Washington đã tiến hành đàm phán tại Islamabad nhưng không đạt kết quả. Ngày 21/4, ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong những ngày qua, 2 bên liên tục đưa ra các thông điệp cứng rắn về quan điểm của mình, thể hiện sự không nhượng bộ trước đối phương. Vấn đề kho nhiên liệu hạt nhân của Iran hiện vẫn chưa có sự thống nhất. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, số uranium đã làm giàu của Iran dường như đang bị chôn vùi dưới lòng đất sau khi các cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran trong những tháng qua.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Iran phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, viện dẫn đây là một lý do khiến họ quyết định động binh. Iran bác bỏ thông tin này, khẳng định họ có quyền duy trì chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh lằn ranh đỏ của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump ngày 17/4 từng tuyên bố Iran và Mỹ sẽ cùng nhau hợp tác để thu hồi uranium được làm giàu ở mức độ cao từ các cơ sở hạt nhân bị đánh bom của Iran. Ông cho biết số uranium được làm giàu của Iran sẽ được đưa về Mỹ.

“Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Chúng ta sẽ tiến hành với Iran, với tốc độ chậm rãi, và tiến hành khai quật bằng máy móc lớn… Chúng ta sẽ đưa chúng về Mỹ”, ông Trump nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/4 cho biết, Nga vẫn để ngỏ đề xuất về việc lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran. Khi đó, ông Peskov nói rằng lời đề nghị của Nga đã được đưa ra từ khá lâu.

Cuối tháng trước, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết rằng Nga vẫn sẵn sàng tiếp nhận việc loại bỏ uranium làm giàu cao khỏi Iran.

Ông nhấn mạnh, IAEA đã tiến hành các cuộc đàm phán với Nga và một số quốc gia khác về khả năng đưa uranium đã làm giàu khỏi Iran. Ông Grossi cho biết đây là một chiến dịch phức tạp cần có sự phê chuẩn về mặt chính trị, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết nào.

IAEA ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%.

Tuy nhiên, vào tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết Tehran không có kế hoạch chuyển uranium làm giàu sang Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.