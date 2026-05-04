Bộ trưởng Mỹ dự đoán thời điểm giá dầu bắt đầu giảm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết giá dầu được dự báo sẽ giảm vào cuối năm 2026, với xu hướng đi xuống có thể bắt đầu rất sớm.

Theo ông, giá dầu có thể bắt đầu giảm trong vòng 3 đến 9 tháng tới. Ông cho rằng việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC có thể tác động tới xu hướng này, vì sau đó UAE nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng.

“UAE đã quyết định rằng OPEC không phù hợp với họ. Điều này khiến tôi lạc quan rằng giá dầu sau khi cuộc xung đột này kết thúc sẽ thấp hơn nhiều so với đầu năm hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm 2025. Chúng ta có thể thấy trên thị trường kỳ hạn rằng giá dầu đã thấp hơn ở các mốc 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng tới”, ông Bessent nói.

Một yếu tố khác đứng sau dự báo này là kỳ vọng rằng lượng dầu hiện đang bị “kẹt” ở Trung Đông do việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ sớm được đưa ra thị trường, ông nhận định.

“Có hàng trăm tàu chở dầu đang chờ trong Vùng Vịnh để đi ra. Mỹ chỉ đang phong tỏa các tàu của Iran. Và chúng ta sẽ thấy, tôi sẽ ngạc nhiên nếu không thấy nhiều tàu hơn rời đi", ông nhấn mạnh.

Ngày 30/4, giá dầu toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, vượt 122 USD/thùng.

Truyền thông cũng đưa tin rằng các nước OPEC+ đã đồng ý tăng nhẹ hạn ngạch sản lượng dầu cho tháng 6. Sản lượng sẽ tăng thêm 188.000 thùng/ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi UAE rời khỏi tổ chức.

Mỹ đang gia tăng áp lực lên Iran để khiến Tehran nhượng bộ. Tuy nhiên, phía Iran vẫn đưa ra các phát biểu cứng rắn trước động thái từ Washington.

Ông Bessent cho biết Mỹ đang gây áp lực lên chính quyền Iran bằng các biện pháp tài chính, đóng băng tài sản và phong tỏa hải quân.

Theo ông, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các mạng lưới tài chính của Iran, tài sản ở nước ngoài và mọi nỗ lực chuyển tiền vào nước này nhằm hỗ trợ lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo, ông cho biết.

Ông cho biết Mỹ đang “huy động toàn bộ nguồn lực”, phong tỏa Iran theo nghĩa rất trực tiếp bằng hải quân và về mặt kinh tế.

Ông cũng cho biết cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đang gặp áp lực. Các kho chứa đang nhanh chóng đầy lên, và chính quyền có thể buộc phải bắt đầu đóng giếng dầu “trong tuần tới”.

Trong khi đó, Tổng thư ký Hiệp hội Các công ty vận tải biển và dịch vụ liên quan của Iran Masoud Palmeh cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với thương mại hàng hải của nước này hầu như không phát huy hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng tất cả các cảng dọc bờ biển phía nam Iran vẫn đang tích cực cung cấp dịch vụ bốc dỡ hàng hóa cho nhiều tàu thuyền.

Ông Palmeh cho biết hoạt động cảng biển của Iran vẫn tiếp tục nhờ sự phối hợp giữa khu vực tư nhân và chính phủ, và không có hoạt động nào bị đình trệ kể từ khi Washington ra lệnh phong tỏa đối với Iran.

“Tất cả các hoạt động tàu ra vào, cũng như việc bốc dỡ hàng hóa, vẫn đang được thực hiện tại các cảng của chúng tôi, và trong mọi trường hợp, các cảng của chúng tôi chưa từng bị đóng cửa”, ông Palmeh nói.

“Xét về mặt vận hành, một số trở ngại đã được tạo ra đối với việc di chuyển của một số tàu, nhưng trong lĩnh vực này, chúng tôi có khả năng vượt qua, và mỗi ngày vẫn có nhiều tàu ra vào vùng biển lãnh hải của chúng tôi", ông nói.

Ông Palmeh cho biết Iran có hàng nghìn km đường biên giới trên bộ và trên biển, kết nối trực tiếp với 12 quốc gia láng giềng, giúp nước này có thể lách các biện pháp phong tỏa của Mỹ. Ông nói Iran đã chuyển sang các tuyến hàng hải và đường bộ khác để duy trì khối lượng hoạt động thương mại.