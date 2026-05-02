Mỹ ước tính Iran thiệt hại 4,8 tỷ USD, Tehran cảnh báo xung đột bùng lại

Hormuz vẫn đang là điểm nóng căng thẳng (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng cuộc phong tỏa hải quân của Washington đã khiến Iran thiệt hại khoảng 4,8 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ, một quan chức Lầu Năm Góc nói với The Hill vào ngày 1/5.

Biện pháp phong tỏa, được áp đặt từ hơn hai tuần trước, là một trong những công cụ mà Tổng thống Donald Trump sử dụng để gây sức ép lên Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Tehran dường như rơi vào bế tắc.

“Cuộc phong tỏa của Mỹ tại Eo biển Hormuz đang được triển khai với toàn lực và tạo ra tác động mang tính quyết định như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi gây tác động nặng nề vào Iran. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi trong khu vực sẽ tiếp tục duy trì áp lực không ngừng này”, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Joel Valdez cho biết trong một tuyên bố hôm 1/5.

Kể từ khi phong tỏa có hiệu lực vào ngày 13/4, lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã buộc 45 tàu thương mại phải quay đầu hoặc trở lại cảng, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao chưa đạt tiến triển, cả hai bên đều áp đặt các biện pháp phong tỏa của riêng mình: Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, còn lực lượng Mỹ phong tỏa các tàu thuyền tại vịnh Oman.

Ông Trump cũng đã thông báo với Quốc hội vào ngày 1/5 rằng lệnh ngừng bắn hiện tại với Iran kéo dài mốc thời gian giữa thời điểm bắt đầu xung đột (28/2) và thời hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.

Tổng thống đã được Đô đốc Brad Cooper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, báo cáo vào ngày 30/4 về các phương án quân sự mới có thể áp dụng với Iran.

“Có nhiều lựa chọn. Chúng ta muốn đánh mạnh để kết thúc vĩnh viễn, hay muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận?”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết ông ưu tiên đạt được một thỏa thuận với Iran.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cho biết ngày 2/5 rằng kịch bản xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại là “có khả năng xảy ra”, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nói ông “không hài lòng” với đề xuất đàm phán mới từ phía Iran.

Tehran đã chuyển bản dự thảo này cho Pakistan vào tối 30/4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.

Sáng 2/5, ông Mohammad Jafar Asadi, một nhân vật cấp cao trong bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Iran, tuyên bố “một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ là có khả năng xảy ra”, theo hãng tin Fars.

Chánh án Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, ngày 1/5 cho biết Iran “chưa bao giờ né tránh đàm phán”, nhưng sẽ không chấp nhận việc bị “áp đặt” các điều khoản hòa bình.

Nhà Trắng từ chối cung cấp chi tiết về đề xuất mới của Iran, nhưng Axios đưa tin đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra các sửa đổi, đưa chương trình hạt nhân của Tehran trở lại bàn đàm phán.

Các thay đổi được cho là bao gồm yêu cầu Iran không di chuyển uranium đã làm giàu khỏi các địa điểm bị tấn công hoặc khôi phục hoạt động tại đó trong thời gian đàm phán.