Tổng thống Mỹ kêu gọi bỏ tù Thị trưởng Chicago, Thống đốc Illinois

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson (Ảnh: AFP).

"Thị trưởng Chicago đáng lẽ phải ngồi tù vì không bảo vệ các sĩ quan ICE! Thống đốc Pritzker cũng vậy!", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội vào ngày 8/10.

Tổng thống Trump, thành viên của đảng Cộng hòa, đã kêu gọi bỏ tù các nhà lãnh đạo Dân chủ ở Illinois, những người phản đối lệnh của ông cho phép các sĩ quan của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành các cuộc đột kích mạnh mẽ ở Chicago.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bắt đầu đến khu vực Chicago theo lệnh của chính quyền Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối từ các quan chức Illinois, bao gồm cả Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker. Cả Thị trưởng Johnson và Thống đốc Pritzker đều là thành viên của đảng Dân chủ.

Thống đốc Pritzker đáp trả trên mạng xã hội: “Tôi sẽ không lùi bước. Ông Trump đang kêu gọi bắt giữ các đại diện dân cử để kiểm soát quyền lực của mình”.

Tính đến sáng 10/8, lực lượng Vệ binh Quốc gia từ Texas đã đến trung tâm dự bị quân đội Elwood, một trung tâm huấn luyện quân đội cách Chicago khoảng 80km.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy chính sách cứng rắn đối với tội phạm ở các thành phố lớn và các nỗ lực trục xuất hàng loạt.

Tổng thống Trump đã gọi Chicago là "địa ngục" tội phạm, mặc dù số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy hầu hết các hình thức tội phạm, bao gồm giết người, đều giảm đáng kể.

Thống đốc Illinois JB Pritzker (Ảnh: AFP).

Báo New York Times, dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ, cho biết dự kiến ​​vào ngày 8/10 (theo giờ địa phương), 200 lính Vệ binh Quốc gia từ Texas sẽ được triển khai đến khu vực Chicago, cùng với 300 lính Vệ binh Quốc gia Illinois khác cũng đang chuẩn bị triển khai. Quan chức này cho biết các binh sĩ sẽ không đảm nhận nhiệm vụ thực thi pháp luật, mà sẽ bảo vệ các sĩ quan của cơ quan di trú liên bang.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường các hoạt động thực thi luật nhập cư tại Chicago trong những tuần gần đây, dẫn đến các cuộc biểu tình, đặc biệt là bên ngoài một trung tâm nhập cư ở Broadview, một vùng ngoại ô của Chicago.

Đầu tuần này, Illinois và Chicago đã kiện chính quyền Tổng thống Trump, tìm cách ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố, đồng thời kêu gọi một thẩm phán liên bang chấm dứt “cuộc chiến" mà ông Trump đã tuyên bố từ lâu đối với Chicago và Illinois, mô tả hành động này là "bất hợp pháp và nguy hiểm".

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson ngày 6/10 đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập "Vùng không có ICE", cấm các đặc vụ của cơ quan di trú liên bang sử dụng tài sản của thành phố trong các hoạt động của họ.

Tại một cuộc họp báo hôm 7/10, Thống đốc Illinois JB Pritzker nói rằng Tổng thống Trump đang cố gắng "biện minh và bình thường hóa sự hiện diện của lực lượng vũ trang dưới quyền chỉ huy trực tiếp của mình".

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã điều động hoặc thảo luận về việc điều động quân đội đến ít nhất 10 thành phố, bao gồm Baltimore; Washington D.C.; New Orleans; và các thành phố Oakland, San Francisco và Los Angeles thuộc California. Ông Trump lập luận rằng sự hiện diện của quân đội là điều cần thiết để đối phó với tội phạm và bảo vệ các sĩ quan cảnh sát.

Dữ liệu cho thấy hầu hết các tội phạm bạo lực trên khắp Mỹ đã giảm trong những năm gần đây. Ví dụ, tại Chicago, số vụ giết người đã giảm 31% xuống còn 278 vụ tính đến tháng 8, theo dữ liệu của cảnh sát.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 10/8 cho thấy hầu hết người Mỹ phản đối việc triển khai quân đội khi không có mối đe dọa từ bên ngoài.