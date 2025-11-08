Tổng thống Donald Trump: Xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt cuộc xung đột đó trong tương lai không xa", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng vào ngày 7/11.

Chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Tổng thống Trump cho rằng ông đã “kế thừa” cuộc xung đột Ukraine từ người tiền nhiệm Joe Biden, nhưng ông dự định sẽ chấm dứt cuộc chiến này.

Ông Trump thừa nhận Ukraine "đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều", ngụ ý đến việc Ukraine mất đi các vùng lãnh thổ sau 4 năm xung đột với Nga.

"Ông Biden thực sự đã thúc đẩy cuộc chiến đó xảy ra. Và giờ đây, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với Ukraine. Đó là một đất nước nhỏ bé hơn rất nhiều. Rất nhiều người đã thiệt mạng", ông Trump nói.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng cho biết ông có một số ý tưởng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ trình bày các ý tưởng đó với Tổng thống Trump.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đang dẫn đầu những nỗ lực hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine, điều này mang lại lợi ích tích cực cho lục địa châu Âu và tất cả người dân châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, quyết tâm hiện tại của Tổng thống Trump là làm mọi cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Orban cho biết ông đến Mỹ để đóng góp hết sức mình vào các nỗ lực hòa bình của ông Trump.

Ông Orban nói thêm rằng chính phủ Mỹ và Hungary là những bên ủng hộ hòa bình ở Ukraine.

Thủ tướng Orban nhiều lần kêu gọi giải pháp hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary không viện trợ vũ khí cho Ukraine và nhiều lần ngăn chặn các gói trừng phạt nhắm vào Nga.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á tại Nhà Trắng hôm 6/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã chấm dứt 8 cuộc xung đột trên thế giới trong những tháng trước và ông đặt kỳ vọng vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển", Tổng thống Trump nói.

Trước đó, ông Trump từng nói rằng kịch bản chấm dứt xung đột sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Sau những cuộc trao đổi liên tiếp với các Tổng thống Nga và Ukraine gần đây, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức, ở giới tuyến hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần "khó khăn nhất" trong việc giải quyết xung đột.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine sau hơn 3 năm mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Trước đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của ông Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.