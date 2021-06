Tờ báo tiếng tăm tại Hong Kong đóng cửa sau 26 năm hoạt động

Dân trí Sau 26 năm hoạt động, báo Apple Daily tiếng tăm tại Hong Kong đã quyết định đóng cửa sau khi hàng loạt lãnh đạo của tờ báo này bị giới chức bắt giữ.

Apple Daily ra số cuối cùng vào hôm nay, 24/6 (Ảnh: SCMP).

Báo SCMP cho biết, Apple Daily đã ngừng xuất bản điện tử từ nửa đêm 23/6 và ra mắt bản in cuối cùng vào sáng 24/6. Theo thông cáo báo chí chính thức vào chiều 23/6, phiên bản kỹ thuật số của Apple Daily cũng sẽ ngừng hoạt động sau 23 giờ 59 phút ngày 26/6.

Quyết định trên do ban giám đốc của công ty mẹ Next Digital đưa ra vào trưa 23/6, chỉ vài giờ sau khi Cảnh sát An ninh quốc gia Hong Kong tiếp tục bắt giữ một thành viên chủ chốt khác của ban biên tập báo là ông Yeung Ching-kee với cáo buộc âm mưu cấu kết với các thế lực nước ngoài theo Luật an ninh quốc gia.

Ông Yeung Ching-kee, 55 tuổi, là cây bút bình luận nổi danh với bút danh "Li Ping", bị bắt tại trụ sở tòa báo ở Tseung Kwan O vào rạng sáng 23/6. Ông đã viết khoảng 800 bài chuyên mục và bình luận kể từ năm 2016, trong đó có 331 bài viết chỉ tính riêng trong năm 2019 - thời điểm Hong Kong bùng nổ biểu tình quy mô lớn. Bài viết đây nhất của ông là trong số báo xuất bản hôm 22/6.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết, kể từ khi ban hành Luật an ninh quốc gia vào tháng 6/2020, nhà báo Yeung Ching-kee được cho là đã viết ít nhất 5 trong số hơn 30 bài báo đang bị điều tra vì vi phạm luật khi liên tiếp kêu gọi các nước trừng phạt Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin này, cảnh sát vẫn đang điều tra "một vài" nhà báo khác có liên quan. Lực lượng cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra và có thể sẽ bắt giữ thêm nhiều người.

Hôm 21/6, ban giám đốc của công ty mẹ Next Digital cho biết có thể sẽ ra ấn bản cuối cùng vào sáng 26/6 nếu Cục An ninh Hong Kong không dỡ bỏ phong tỏa tài sản.

Tuy nhiên, sáng 23/6, chỉ vài giờ trước khi vụ việc ông Yeung bị bắt giữ được công bố, Next Digital thông báo rằng, tờ báo 26 năm tuổi này sẽ đóng cửa sau bản in cuối cùng vào sáng 24/6. Thông báo riêng của nhà xuất bản Next Digital cũng cảm ơn sự "ủng hộ trung thành" của độc giả cũng như các nhà báo, nhân viên và công ty quảng cáo. Giám đốc xuất bản Louise Wong Lai-Sheung cũng đã có thông báo tương tự trên Facebook ngày 23/6.

Trang web tin tức tài chính và dịch vụ phiên bản tiếng Anh của Apple Daily đã ngừng hoạt động vào hôm 22/6. Chương trình tin tức trực tuyến hàng đêm của báo này cũng đã phát sóng tập cuối cùng một ngày trước đó.

Trước đó, vào ngày 17/6, hàng trăm cảnh sát đã đột nhập trụ sở tòa soạn Apple Daily sau khi bắt giữ tổng biên tập của tờ báo và 4 giám đốc điều hành khác. Những người này bị cáo buộc chịu trách nhiệm về việc xuất bản ít nhất 30 bài báo được cho là kêu gọi các nước trừng phạt Trung Quốc, hành động bị coi là phạm pháp theo Luật an ninh quốc gia mới được thông qua hồi tháng 6/2020. Vụ bắt giữ này đánh dấu lần đầu tiên một tổng biên tập của một hãng truyền thông bị giam giữ theo Luật an ninh quốc gia.

Kể từ sau các vụ bắt giữ trên, Apple Daily đã mất gần một nửa lực lượng lao động. Khoảng 50% nhân viên đã từ chức trong những ngày qua.

Thanh Thành

Theo SCMP