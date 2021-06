Tờ báo 26 năm tuổi tại Hong Kong nguy cơ bị "khai tử"

Dân trí Đứng trước những rắc rối về tài chính và pháp lý ngày càng tăng, tờ báo 26 tuổi Apple Daily có tiếng tại Hong Kong có thể sẽ in bản cuối cùng vào cuối tuần này.

Văn phòng của báo Apple Daily tại khu Tseung Kwan O (Ảnh: SCMP).

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), công ty chủ quản Next Digital của báo Apple Daily đã đề nghị Cục An ninh Hong Kong dỡ bỏ phong tỏa tài sản để có tiền trả lương cho nhân viên. Nếu giới chức an ninh không chấp thuận đề nghị này, tờ báo Apple Daily có thể sẽ đóng cửa hoạt động và in bản cuối cùng là số ra ngày thứ Bảy tới (26/6).

Đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau hàng loạt vụ bắt giữ nhắm vào các cấp lãnh đạo và bị đóng băng tài sản tài chính, công ty mẹ Next Digital sẽ quyết định xem có nên tiếp tục xuất bản báo Apple Daily hay không. SCMP dẫn lời các nhân viên giấu tên, giới lãnh đạo công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 25/6 tới.

Nếu Cục An ninh từ chối yêu cầu giải ngân tài sản, phiên bản báo điện tử sẽ hoạt động đến tối 25/6 và bản báo giấy cuối cùng của tờ báo 26 tuổi này sẽ phát hành vào sáng 26/6.

Ngày 20/6, Apple Daily cho biết, Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch gửi đơn thư lên Cục An ninh để yêu cầu họ giải ngân tài sản 18 triệu HKD (2,32 triệu USD). Đây là số tài sản bị phong tỏa trong vụ bắt giữ nhằm vào giới lãnh đạo của tờ báo vào hôm 17/6 theo Luật an ninh quốc gia.

Apple Daily cho biết cần có số tiền này để trả lương cho 1.300 nhân viên vào cuối tháng.

Theo các nguồn tin nội bộ, ban giám đốc cũng đã họp trong ngày 21/6 để thảo luận về khủng hoảng tài chính hiện nay.

Trước đó, vào ngày 17/6, hàng trăm cảnh sát đã đột nhập trụ sở tòa soạn Apple Daily sau khi bắt giữ tổng biên tập của tờ báo và 4 giám đốc điều hành khác. Những người này bị cáo buộc chịu trách nhiệm về việc xuất bản ít nhất 30 bài báo được cho là kêu gọi các nước trừng phạt Trung Quốc, hành động bị coi là phạm pháp theo Luật an ninh quốc gia mới được thông qua hồi tháng 6/2020. Vụ bắt giữ này đánh dấu lần đầu tiên một tổng biên tập của một hãng truyền thông bị giam giữ theo Luật an ninh quốc gia.

Tổng biên tập Ryan Law Wai-kwong và Giám đốc điều hành công ty mẹ Next Digital Cheung Kim-hung sau đó bị buộc tội âm mưu cấu kết với các thế lực nước ngoài và bị tạm giam. Ba người còn lại được tại ngoại chờ điều tra thêm. Người sáng lập Apple Daily Jimmy Lai, được mệnh danh là "ông trùm truyền thông", cũng đang ngồi tù vì các tội danh khác và phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến Luật an ninh quốc gia.

Giới chức Hong Kong đã phong tỏa số tài sản trị giá 18 triệu HKD của 3 công ty liên kết với Apple Daily và thu giữ 38 máy tính của các nhà báo tại trụ sở Tseung Kwan O trong cuộc đột kích hôm 17/6.

Apple Daily thừa nhận dòng tiền hiện tại chỉ đủ để hoạt động trong một vài tuần và cho biết, nếu Cục An ninh từ chối yêu cầu dỡ phong tỏa tài sản, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn lên Tòa án nhằm thu hồi lệnh đóng băng tài sản.

Thanh Thành

Theo SCMP