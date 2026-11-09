(Từ trái sang phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: RBC-Ukraine).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tuần tới.

“Tôi nghĩ sẽ có một cuộc gặp với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều đó hẳn sẽ rất thú vị”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại West Palm Beach, bang Florida ngày 8/11.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa. Chúng tôi cũng đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran, và mọi việc đang tiến triển tốt vì tất cả những gì chúng tôi cần làm là cắt đứt mọi nguồn tiếp tế của họ”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch “Cổng Sắt” (Operation Iron Gate) của Mỹ - nhằm mục đích ngăn chặn các tuyến đường tiếp tế trên bộ của Iran - đã bắt đầu có hiệu lực.

“Điều đó có nghĩa là không gì có thể đi vào (Iran) qua đường bộ. Với lệnh phong tỏa hải quân, cũng không có gì có thể đi vào qua đường biển”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump thừa nhận “nhiều người không hài lòng” với những phát biểu gần đây của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, sau khi ông Vance tuyên bố cuộc chiến Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

“Ông ấy nói đúng, chỉ thiếu một điểm. Lẽ ra ông ấy nên nói thêm một điều mà tôi cho là rất quan trọng: nếu phải thực hiện lại hành động đó (tấn công Iran), liệu chúng ta có làm lại không? Câu trả lời là có”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào Iran để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran nhiều lần phủ nhận việc tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Năm 2015, Iran đã ký một thỏa thuận với Mỹ cùng các cường quốc khác, đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi hiệp định vào năm 2018.

Vào tháng 10, Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ có thể sẽ có một cuộc gặp ba bên “mang tính lịch sử” tại hội nghị cấp cao APEC vào ngày 18-19/11.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp trực tiếp lần gần nhất tại một hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska vào tháng 8/2025. Kể từ đó, hai bên vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thường xuyên trao đổi, bao gồm cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek vào tháng 8. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 5 trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau hai lần trong năm nay: lần đầu tại Bắc Kinh vào tháng 5 và lần thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng trước.

Tổng thống Trump từng bày tỏ lập trường cởi mở đối với một cuộc gặp ba bên, gợi ý rằng vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân có thể nằm trong số các chủ đề được thảo luận.

Ông Trump đang tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của ông Putin trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine - cuộc chiến mà nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố có thể chấm dứt ngay ngày đầu nhậm chức.

Báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Putin đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11. Theo nguồn tin, ông Putin muốn hội nghị thượng đỉnh sẽ bàn về việc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Nguồn tin không đề cập liệu phi hạt nhân hóa có nằm trong nghị trình hay không.