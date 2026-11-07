Các nhân viên cứu hộ làm việc tại một ngôi nhà bị phá hủy ở quận Brovary, tỉnh Kiev trong đêm 6/11, rạng sáng 7/11 (Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine/Telegram).

Truyền thông Ukraine đưa tin, nhiều đợt tên lửa đạn đạo đã tấn công thủ đô Kiev trong đêm 6/11, rạng sáng 7/11, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo cần đề phòng một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, khi Không quân Ukraine đưa ra cảnh báo về các tên lửa đạn đạo đang hướng tới Kiev, một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô của Ukraine.

Đợt tên lửa đầu tiên dồn dập tập kích Kiev. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, ít nhất 6 tên lửa đã được phóng về phía thành phố trong khoảng thời gian vài phút, trước 23h ngày 6/11 (giờ địa phương).

Khoảng 30 phút sau, người dân nhận được thông báo an toàn. Tuy nhiên, khoảng thời gian yên tĩnh này chỉ kéo dài ngắn ngủi, khi một cảnh báo không kích khác lại vang lên ngay trước nửa đêm.

Một đợt tên lửa mới nhắm vào thành phố Kiev vào lúc 1h ngày 7/11. Các phóng viên của Kyiv Independent ghi nhận thêm ít nhất 6 tiếng nổ lớn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các vụ nổ đã xảy ra ở khu vực ngoại ô, đồng thời cảnh báo tên lửa đạn đạo đã tấn công các cơ sở hạ tầng.

Sau đó, Thị trưởng Klitschko thông báo về thiệt hại tại một tòa nhà 5 tầng ở quận Solomianskyi, đồng thời cho biết cửa sổ của một tòa nhà 5 tầng khác cũng bị vỡ vụn. Ông cho biết các lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến cả hai hiện trường.

Chính quyền Kiev cũng cho biết một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà ở quận Solomianskyi.

Mức độ thiệt hại đầy đủ hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các cuộc tập kích được cho là vẫn chưa chấm dứt vào sáng 7/11.

Kyiv, thành phố có quy mô dân số 3 triệu người, đã phải hứng chịu các đợt tập kích liên tiếp trong những tuần gần đây.

Vào ngày 3/11, thủ đô của Ukraine đã trải qua đợt tập kích lớn nhất trong năm nay, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng và gián đoạn nguồn cung cấp nước.

Trước khi loạt tên lửa đạn đạo mới nhất phóng về Kiev, trong bài phát biểu vào tối 6/11, Tổng thống Zelensky đã thông báo với người dân về một đợt tấn công quy mô lớn chuẩn bị nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

"Chúng tôi hiện có thông tin tình báo cho thấy một đợt tấn công mới đang được chuẩn bị, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cây cầu bắc qua sông Dnipro và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng ta", ông Zelensky cho biết.

Các đợt tấn công gần đây đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng và tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây cũng nhắm mục tiêu vào những cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Cả cầu Bắc và cầu Nam đều là những huyết mạch giao thông chính của Kiev, mỗi ngày đưa hàng chục nghìn cư dân vượt sông Dnipro.

Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang chuẩn bị đối phó với đợt tấn công tiếp theo, nhưng nhấn mạnh đây "không phải là nhiệm vụ dễ dàng" trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về phòng không.

"Chúng tôi cần các tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Mỗi thỏa thuận đều quan trọng. Mỗi ngày trôi qua đều cần thiết đối với việc chuyển giao khí tài. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các đối tác không trì hoãn việc bàn giao”, ông Zelensky nhấn mạnh.