Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AFP).

Nga lên tiếng về kết quả bầu cử

Các hãng thông tấn lớn tại Mỹ đều đưa tin, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát tại Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội Mỹ, cũng như ghế thống đốc nhiều bang trên khắp nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Theo hãng tin RT, các quan chức Nga dường như thận trọng trước việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng kết quả bầu cử này khó có thể mang lại triển vọng cải thiện quan hệ với Washington.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga hy vọng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Tổng thống Trump vẫn tại nhiệm. Chúng tôi thực sự kỳ vọng ông ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình. Một vòng đàm phán ba bên nữa sẽ sớm diễn ra, và các nỗ lực vì hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đạt được thành công. Chúng tôi hy vọng tất cả những điều này sẽ được tiếp tục", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ có thể cản trở các nỗ lực hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ hay không, ông Peskov từ chối đưa ra suy đoán và khẳng định: "Đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng cần chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ có thái độ “tiêu cực” đối với quan hệ với Moscow.

Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine hay chính sách đối ngoại nói chung chỉ vì kết quả bầu cử tại Mỹ.

“Lập trường nhất quán và dựa trên nguyên tắc của chúng tôi đối với vấn đề Ukraine không phụ thuộc vào những biến động chính trị ở các quốc gia khác”, ông Ryabkov khẳng định.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình theo đúng các chỉ đạo từ Tổng thống Liên bang Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Những nỗ lực của Tổng thống Trump, thành viên của đảng Cộng hòa, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể, trong khi đảng Dân chủ phần lớn vẫn ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ gần đây đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cắt giảm viện trợ tài chính cũng như quân sự cho Ukraine. Giới phân tích nhận định, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát tại cả hai viện của Quốc hội, đảng này có thể đưa vấn đề tăng cường hỗ trợ Ukraine vào chương trình nghị sự.

Phản ứng của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì “mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng” với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử tại Mỹ là “công việc nội bộ” của nước này.

“Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ bảo vệ và thực hiện những đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng các bất đồng, mở rộng hợp tác, cũng như xây dựng một mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng”, bà Mao phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Việc đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội có thể tác động đến cục diện chính trường Mỹ trong 2 năm tới cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước.