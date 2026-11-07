Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AFP).

Tỷ phú người Mỹ kiêm Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, ngày 6/11 đã chia sẻ lại một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng việc cung cấp cho Ukraine quyền truy cập vào các thiết bị đầu cuối Starlink trong cuộc xung đột với Nga là một "sai lầm".

Bài đăng này xuất hiện sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về tầm ảnh hưởng chính trị quá lớn của ông Musk trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Đức "ZDF Magazin Royale".

Cùng ngày hôm đó, trên nền tảng mạng xã hội X, ông Musk đã chia sẻ lại một bài viết với nội dung ​​chỉ trích nhận định của ông Zelensky.

Thay vì trực tiếp phản hồi quan điểm của ông Zelensky, bài viết này lập luận rằng lẽ ra Ukraine không nên được cấp quyền truy cập vào các vệ tinh Starlink.

“Việc SpaceX cung cấp hàng nghìn bộ thiết bị Starlink miễn phí cùng dịch vụ trị giá hàng triệu USD mỗi tháng cho Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến là một sai lầm”, bài viết nhận định.

"Từ mục đích ban đầu là cung cấp quyền truy cập internet cho dân thường, nó đã trở thành nền tảng cốt lõi cho các thiết bị bay không người lái tự hành có khả năng sát thương. Và giờ đây, nếu họ không hỗ trợ các mục đích quân sự, họ lại bị truyền thông chỉ trích dữ dội”, bài viết nêu quan điểm.

Tỷ phú Musk đã chia sẻ lại bài viết này nhưng không đưa ra bình luận gì thêm.

Ukraine đã sử dụng rộng rãi cả thiết bị đầu cuối Starlink thương mại và phiên bản quân sự Starshield. Vào giữa tháng 10, dịch vụ Starshield tại Ukraine đã bị hạn chế tốc độ mà không có cảnh báo trước, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) phản lực của Nga.

Tỷ phú Elon Musk từ chối nhận trách nhiệm về việc Starshield bị hạn chế tốc độ ở Ukraine, mặc dù ông từng công khai cáo buộc Ukraine vi phạm các điều khoản dịch vụ khi sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink thương mại để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Kiev bác bỏ các cáo buộc của ông Musk, khẳng định họ chỉ sử dụng hệ thống Starshield để hỗ trợ các hoạt động tác chiến chống lại lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine. Kiev cũng cho biết các dịch vụ Starlink thương mại không hoạt động bên trong lãnh thổ Nga, do đó không thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky cho biết, mặc dù hệ thống Starshield tại Ukraine hiện đã được khôi phục tốc độ đầy đủ, nhưng việc bị hạn chế tốc độ trong thời gian dài đã gây tổn thất về sinh mạng đối với dân thường.

Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc đã từ chối yêu cầu từ các thượng nghị sĩ Mỹ (thuộc cả hai đảng) về việc mở cuộc điều tra liên quan đến sự cố gián đoạn dịch vụ Starlink/Starshield tại Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 6/11 tuyên bố, ngay từ đầu cuộc xung đột, tỷ phú Elon Musk đã biết rõ quân đội Ukraine sử dụng mạng lưới vệ tinh của ông như thế nào. Theo cựu Tổng thống Nga, ông Musk cuối cùng đã nhận ra sự thật, nhưng đã quá muộn.