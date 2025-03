Thực hư tuyên bố của ông Trump về 3,5 triệu người 140 tuổi vẫn nhận trợ cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một ví dụ về sự lãng phí của chính phủ, ông Trump đã khiến Quốc hội Mỹ bật cười trong bài phát biểu hôm 5/3 khi ông tuyên bố rằng Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) có hàng triệu người thụ hưởng trên 100 tuổi.

"3,5 triệu người từ 140 đến 149 tuổi", ông Trump nói, cho biết "nhiều người trong số họ vẫn đang nhận tiền trợ cấp từ chính phủ liên bang".

Thậm chí, trong một tuyên bố gây sốc hơn, ông Trump nói rằng "có một người được ghi nhận là 360 tuổi".

Phát biểu của ông Trump khiến The Hill đặt ra câu hỏi, liệu có đúng là tiền thuế thực sự đang bị lãng phí cho những người thụ hưởng không tưởng này hay không?

Theo báo Mỹ, các cơ sở dữ liệu có thể liệt kê những người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang nhận trợ cấp.

"Dữ liệu được báo chí công bố thể hiện những người không có ngày mất được ghi trong hồ sơ. Mặc dù những người này có thể không nhận được trợ cấp, nhưng điều quan trọng là cơ quan này phải duy trì hồ sơ chính xác và đầy đủ", SSA cho biết.

Một phần của sự nhầm lẫn đến từ hệ thống phần mềm của SSA, vốn dựa trên ngôn ngữ lập trình COBOL, không sử dụng định dạng cụ thể cho ngày tháng. Điều này có nghĩa là một số mục nhập bị thiếu hoặc không đầy đủ ngày sinh sẽ mặc định thành một mốc thời gian từ hơn 150 năm trước.

Wired là trang tin đầu tiên đưa tin về việc SSA vẫn đang sử dụng COBOL.

Ngoài ra, một loạt báo cáo từ Tổng Thanh tra SSA vào tháng 3/2023 và tháng 7/2024 cho biết cơ quan này chưa thiết lập hệ thống mới để ghi chú chính xác thông tin về ngày mất trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm khoảng 18,9 triệu số An sinh Xã hội của những người sinh năm 1920 trở về trước nhưng chưa được đánh dấu là đã qua đời. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đang nhận trợ cấp.

Cơ quan này đã quyết định không cập nhật cơ sở dữ liệu vì chi phí có thể lên tới hơn 9 triệu USD. Kể từ tháng 9/2015, SSA đã tự động dừng các khoản thanh toán cho những người trên 115 tuổi.

SSA cũng cho biết họ đối chiếu dữ liệu với Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid để xác minh xem những người thụ hưởng dưới 115 tuổi và có báo cáo tử vong không đầy đủ có sử dụng Medicare Phần A hoặc B trong 3 năm qua hay không.

SSA ưu tiên xác minh những người từ 90 tuổi trở lên, đang nhận trợ cấp và đang sinh sống tại Mỹ để xác định xem họ có còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp An sinh Xã hội không. Nếu phát hiện họ đã qua đời, SSA sẽ dừng các khoản thanh toán và "báo cáo mọi nghi ngờ gian lận cho Văn phòng Tổng Thanh tra của SSA".

Tháng trước, khi kiểm tra Tổng cục An sinh Xã hội Mỹ (SSA), tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), cáo buộc cơ quan này có gian lận quy mô lớn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk viết: "Số lượng số an sinh xã hội đủ điều kiện cao hơn nhiều so với số công dân ở Mỹ". Ông cũng chia sẻ một bài đăng khác cho rằng 394.943.364 người đang nhận trợ cấp an sinh xã hội tại Mỹ, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 334 triệu.

DOGE hiện chưa công bố thêm thông tin về cuộc điều tra nhằm vào SSA.