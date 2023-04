Thủ tướng Tây Ban Nha xin lỗi vì lỗ hổng trong luật chống tấn công tình dục

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn với nhật báo El Correo của Tây Ban Nha hôm 16/4, Thủ tướng Pedro Sanchez đã gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân bị xâm hại tình dục ở nước này. Lời xin lỗi của ông Sanchez được đưa ra trong bối cảnh lỗ hổng trong một đạo luật được thông qua hồi tháng 10 năm ngoái cho phép giảm án đối với một số tội phạm tình dục.

"Tôi thực sự mong muốn các nạn nhân tha thứ cho lỗ hổng không mong đợi này. Tôi tin rằng không có thành viên nào của Quốc hội, kể cả những người không ủng hộ đạo luật này, cảm thấy việc cắt giảm hình phạt cho những tên tội phạm tình dục là thỏa đáng", Thủ tướng Sanchez nói.

Đạo luật với tên gọi "Only Yes Means Yes" được thông qua hồi tháng 10 năm ngoái, với kỳ vọng sẽ tăng cường sự bảo vệ đối với các nạn nhân của bạo lực tình dục tại Tây Ban Nha. Trong đạo luật này, sự đồng thuận là yếu tố quan trọng nhất trong việc xem xét liệu một hành vi giao cấu có thể bị coi là tấn công tình dục hay không.

Tiêu chuẩn về sự đồng thuận đã được nâng lên trong đạo luật trên khi sự im lặng hoặc không phản ứng sẽ không được coi là đồng thuận. Thay vào đó, sự đồng thuận được định nghĩa trong luật này là "các động thái thể hiện một cách tự do mong muốn của một con người". Điều này khiến những kẻ tội phạm tình dục gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn chứng minh sự vô tội trước tòa.

Tuy nhiên, đạo luật "Yes Only Means Yes" lại có một lỗ hổng tai hại, đó là việc mức án tù tối thiểu và tối đa đối với một số tội danh tấn công tình dục đã bị cắt giảm. Điều này dẫn đến việc ít nhất 104 tội phạm tình dục đã được trả tự do, cùng với đó là 978 tên khác được giảm án sau khi kháng cáo.

Thủ tướng Sanchez khẳng định chính phủ của ông đã đệ trình một bản dự thảo sửa đổi để "vá" lỗ hổng trên. Những sửa đổi này hiện đang được Quốc hội Tây Ban Nha xem xét trước khi thông qua.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề này", Thủ tướng Sanchez cam kết.

Đạo luật "Yes Only Means Yes" được đưa ra sau một vụ xâm hại tình dục tập thể mà một nhóm 5 người đàn ông tiến hành với một phụ nữ 18 tuổi ở Pamplona hồi năm 2016.

Ban đầu, vì nạn nhân không có biểu hiện kháng cự, tòa án đã tuyên 5 bị can vô tội. Phán quyết này đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ tại Tây Ban Nha và kéo theo nhiều vụ biểu tình quy mô lớn. Sau khi được xét xử lại, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt 5 bị can từ 5-15 năm tù.