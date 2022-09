Thủ tướng Tây Ban Nha: Nga đang trong cuộc chiến với toàn bộ EU

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn Politico hôm 20/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng, chiến dịch quân sự kéo dài gần 7 tháng của Nga ở Ukraine dường như đang không thành công và sẽ chỉ khiến cho EU trở nên mạnh hơn.

Ông Sanchez nói, Nga đang không chỉ đối đầu với Ukraine mà còn với toàn bộ EU. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cáo buộc chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng năng lượng như một loại vũ khí của cuộc chiến vì Moscow "bị đe dọa bởi các giá trị của EU".

Ông Sanchez cho hay, bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng đang xảy ra tại EU, các nước thành viên của liên minh sẽ xích lại gần nhau hơn. Theo ông, các cuộc khủng hoảng liên tiếp từ năm 2008 đã giúp khối này học cách hợp tác với nhau và giảm phụ thuộc vào Nga về năng lượng.

Ông Sanchez nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia EU theo đuổi chính sách năng lượng sạch. Ông kêu gọi các nước có các chính sách sáng tạo để đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Bình luận của ông Sanchez diễn ra trong bối cảnh các quốc gia thuộc khối đồng tiền chung châu Âu đang đối mặt với 80% nguy cơ suy thoái vào năm 2023 vì giá cả năng lượng tăng vọt và nguồn cung hạn chế, theo ước tính của Bloomberg.

Nga cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là do khối này muốn dừng nhập dầu của Nga và áp lệnh trừng phạt lên Moscow. Nga nhiều lần viện dẫn lý do kỹ thuật do lệnh trừng phạt là nguyên nhân dẫn tới trục trặc chưa thể xử lý khiến Moscow cắt giảm mạnh luồng khí đốt tới châu Âu.

Trong khi nhiều nước phương Tây cáo buộc Nga gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng, Moscow cho rằng vấn đề mà EU đang đối mặt là tự do họ gây ra khi quyết định trừng phạt Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.