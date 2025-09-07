Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba (Ảnh: AFP).

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Ishiba có cuộc hội đàm vào tối 6/9 với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, cả hai đều thân cận với ông Ishiba.

Họ được cho là đã thúc giục ông Ishiba tránh gây chia rẽ trong LDP, trong bối cảnh nội bộ đảng cầm quyền ngày càng có nhiều ý kiến yêu cầu tổ chức bầu lãnh đạo mới.

Kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, Thủ tướng Ishiba, 68 tuổi, đã chứng kiến ​​những thất bại bầu cử khiến liên minh của ông mất đi thế đa số tại cả hai viện của quốc hội, với thất bại nặng nề nhất trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 khiến liên minh chỉ còn nắm giữ thiểu số tại Hạ viện, cơ quan quyền lực hơn.

Những thất bại này, xuất phát từ mối lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt tăng cao, đã khiến chính phủ của Thủ tướng Ishiba gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách.

Nhà lãnh đạo này đối mặt với kêu gọi ông phải chịu trách nhiệm về thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Thủ tướng Ishiba vẫn cam kết tiếp tục tại vị. Phát biểu tại cuộc họp toàn thể của nghị sĩ đảng ở cả hai viện Quốc hội tuần trước, ông Ishiba tuyên bố ông có trách nhiệm định hướng cho các vấn đề chính sách như các biện pháp nhằm chống giá cả tăng cao và các biện pháp ứng phó với thuế quan của Mỹ. "Tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi thời điểm thích hợp", ông nhấn mạnh.

Nhưng trong nội bộ đảng LDP ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi tổ chức bầu Chủ tịch mới, nhất là Cố vấn tối cao Taro Aso. Ngoài ra, trong nội các của Thủ tướng Ishiba cũng có một số thành viên tán đồng việc bầu chủ tịch mới, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Keisuke Suzuki.

Tính đến ngày 6/9 đã có 18 trong số 47 cơ sở đảng cấp tỉnh trên cả nước quyết định kêu gọi bầu cử. Theo kế hoạch, đảng LDP sẽ đưa ra quyết định vào ngày 8/9 xem có tổ chức bầu lãnh đạo mới hay không.

Mặc dù Văn phòng Thủ tướng chưa bình luận về thông tin ông Ishiba tuyên bố từ chức, chính phủ Nhật Bản xác nhận nhà lãnh đạo này sẽ có cuộc họp báo vào khoảng 18h ngày 7/9 giờ địa phương trước khi LDP dự kiến ​​bỏ phiếu về việc có tổ chức bầu cử lãnh đạo sớm hay không.

Những người kế nhiệm tiềm năng của ông Ishiba hiện có Bộ trưởng Nông nghiệp Koizumi Shinjiro và bà Sanae Takaichi, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ông Ishiba trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng năm 2024.