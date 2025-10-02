Thủ tướng Nhật Bản nhận giải "chính trị gia đeo kính đẹp nhất"

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đeo kính râm mà ông nhận được sau khi giành giải thưởng chính trị gia đeo kính đẹp nhất ở Tokyo ngày 1/10 (Ảnh: Kyodo).

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hôm 1/10 đã nhận được giải thưởng dành cho nhân vật nổi tiếng đeo kính đẹp nhất trong hạng mục chính trị.

Nhà lãnh đạo 68 tuổi của Nhật Bản, người đã quyết định sẽ từ chức trước đó, là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong 29 năm được chọn là chính trị gia có đeo kính đẹp nhất, sau cựu Thủ tướng Ryutaro Hashimoto, theo ban tổ chức giải thưởng.

“Đôi khi trong cuộc sống cũng có những điều tốt đẹp xảy ra,” ông Ishiba cho biết, đồng thời gọi giải thưởng này là “ngoài mong đợi”.

Ông phát biểu tại buổi lễ được tổ chức trong khuôn khổ một hội chợ thương mại lớn về sản phẩm quang học và mắt kính ở Tokyo.

Thủ tướng cho biết ông bắt đầu đeo kính sau khi được khuyên nên làm vậy để khiến hình ảnh của mình trở nên mềm mại hơn trong một cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do trước đây.

“Điều quan trọng là khiến mọi người muốn tin tưởng bạn mà không cảm thấy bị đe dọa hay sợ hãi”, ông nói thêm.

Trên trang web của mình, ban tổ chức giải thưởng cho biết nhiều người trong giới chính trị coi hình ảnh ông Ishiba đeo kính khi thực hiện các nhiệm vụ chính thức là phong cách đặc trưng của ông.

Ông Ishiba cũng được tặng một cặp kính râm như giải thưởng phụ, và ông đã thử đeo tại chỗ.

Nhà kinh tế học Yusuke Narita, đồng thời là trợ lý giáo sư tại Đại học Yale, cùng diễn viên Fumino Kimura cũng được trao giải thưởng trong các hạng mục kinh tế và giải trí tương ứng.