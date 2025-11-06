Thủ tướng Hungary: Nếu Ukraine gia nhập EU, xung đột sẽ lan rộng ở châu Âu

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng của EU hôm 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi "Thủ tướng Orban phải đưa ra một đề nghị nào đó cho Ukraine". Theo ông Zelensky, "Kiev đang bảo vệ toàn bộ châu Âu khỏi Nga, và ngay cả bây giờ, trong cuộc chiến này, chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ông ấy".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng Hungary đang cung cấp "sự hỗ trợ rất cụ thể" cho Nga bằng cách ngăn chặn khả năng Kiev gia nhập EU.

Vài giờ sau, Thủ tướng Orban phản pháo trong một bài đăng trên X, khẳng định rằng Hungary "sẽ không ủng hộ tư cách thành viên EU của Ukraine, bởi vì điều đó sẽ khiến xung đột lan rộng khắp châu Âu".

Ông Orban lưu ý rằng khi kết nạp một thành viên mới cần có một quyết định thống nhất của tất cả 27 quốc gia EU, điều này có nghĩa là "mọi quốc gia thành viên đều có quyền chủ quyền ủng hộ hoặc phản đối việc kết nạp một thành viên mới".

"Tôi phải bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Hungary nợ Ukraine bất cứ điều gì. Ukraine không bảo vệ Hungary khỏi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Chúng tôi không yêu cầu điều đó, và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy", ông Orban viết.

Ông Orban nhấn mạnh rằng an ninh của Budapest được đảm bảo bởi quân đội của chính nước mình và NATO, mà "Ukraine không phải là thành viên".

Không giống hầu hết các quốc gia EU khác, Hungary giữ lập trường trung lập về xung đột Ukraine, từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev và kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến này.

Tuy nhiên, Hungary đã cung cấp 200 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine. "Thật đáng tiếc nếu điều này không có ý nghĩa gì với... ông Zelensky", Thủ tướng Hungary nói thêm.

Kiev được cấp tư cách ứng cử viên EU vài tháng sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Kể từ đó, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi khối này đẩy nhanh các cuộc đàm phán gia nhập.

Vào mùa hè năm ngoái, Budapest tuyên bố sẽ phủ quyết đề xuất gia nhập EU của Ukraine. Hungary đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào tháng 6, trong đó 95% cử tri phản đối tư cách thành viên tiềm năng của Kiev.