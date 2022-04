Thủ tướng Đức công du Nhật Bản, thảo luận nhiều vấn đề "nóng"

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo ngày 28/4 (Ảnh: Nikkei).

Nikkei đưa tin, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang có chuyến công du Nhật Bản - điểm đến đầu tiên tại châu Á kể từ khi ông nhậm chức hồi cuối năm 2021.

Ngoài tăng cường quan hệ song phương, một chủ đề quan trọng của cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Scholz và người đồng cấp chủ nhà Fumio Kishida ngày 28/4 là các phản ứng của đôi bên về cuộc xung đột Nga - Ukraine và các giải pháp cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.

Theo Thủ tướng Đức, việc phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt từ Nga là một thách thức lớn cho đất nước của ông. Tuy vậy, ông Scholz khẳng định mọi khó khăn sẽ cần phải được phân tích và giải quyết một cách bình tĩnh và phù hợp. Ông Scholz cũng cho biết trong khi việc ngừng nhập khẩu than đá của Nga có thể được thực hiện một cách dễ dàng, việc ngừng sử dụng khí đốt sẽ mất nhiều thời gian hơn. Lý do của sự chậm chễ này là do thiếu hụt các giải pháp thay thế.

Chính vì vậy, chính phủ Đức sẽ quyết định hợp tác với Nhật về việc phát triển các công nghệ sử dụng nhiên liệu hydrogen như một giải pháp đối phó với việc thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ Nga.

"Trong tương lai, nhiên liệu hydrogen sẽ là một giải pháp thay thế cho khí đốt và than đá hiện nay. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này qua hợp tác Nhật - Đức, chúng ta có thể mang đến sự thịnh vượng cho nhiều bên", Thủ tướng Scholz phát biểu.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Đức cho biết nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Trước mắt, Đức sẽ đẩy mạnh hoạt động "bù đắp" cho các đồng minh Đông Âu đang viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ngoài ra, việc trực tiếp gửi vũ khí hạng nặng như xe bọc thép và pháo phòng không cũng đang được chính phủ Đức khẩn trương thúc đẩy.

Thủ tướng Đức và Thủ tướng Nhật cũng nhất trí về việc cùng nhau tổ chức các cuộc đối thoại liên chính phủ bắt đầu vào năm sau nhằm tăng cường hợp tác trước những biến động của tình hình thế giới. Các buổi đối thoại này sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm như an ninh kinh tế, công nghệ 5G, và tăng cường chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Đức và Nhật cũng tuyên bố sẽ "phối hợp toàn diện nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực".