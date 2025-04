Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine ngay lập tức

Hiện trường sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Kharkov (Ảnh: Telegram).

Phát biểu với truyền thông ngày 23/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, xung đột Ukraine sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi 4 khu vực gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk. Đây là 4 vùng mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 mặc dù đến nay Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Theo ông Peskov, việc đáp ứng yêu cầu này có thể trở thành cơ sở cho lệnh ngừng bắn và khởi đầu cho một giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng Nga coi những vùng lãnh thổ trên là một phần không thể tách rời và không thể thương lượng.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh thêm, Ukraine nên là một quốc gia trung lập.

"Một vị thế trung lập cho Ukraine là cần thiết. Và Ukraine cũng cần phải công nhận thực tế liên quan đến các vùng lãnh thổ. An ninh của một số quốc gia không nên được đảm bảo sau lưng những quốc gia khác. Nếu bạn muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine và đưa nước này vào NATO, bạn đang vi phạm an ninh của Nga", ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng khẳng định Nga sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra ở Ukraine hoặc bằng biện pháp ngoại giao hòa bình, hoặc biện pháp quân sự.

"Tất cả các nhà phân tích quân sự đều thừa nhận rằng động lực trên tiền tuyến đã phát triển theo hướng có lợi cho Nga. Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường", ông Peskov nói.

Ông lưu ý thêm rằng có một số điều kiện cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine. "Nếu lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm nay, liệu Pháp có ngừng cung cấp đạn dược, súng, tên lửa và hệ thống phòng không cho Kiev vào ngày hôm sau không? Liệu Anh có làm vậy không? Hôm nay chúng tôi đang nói về hòa bình với người Mỹ, nhưng người châu Âu lại đòi chiến tranh. Chúng tôi muốn đạt các mục tiêu đề ra bằng biện pháp hòa bình hoặc quân sự", ông cho biết.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực trung gian đàm phán hòa bình Ukraine của Mỹ có nguy cơ thất bại. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết, Ukraine sẵn sàng đàm phán nhưng không đầu hàng.

Bà Svyrydenko nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển là bước đầu tiên cần thiết và nếu "Nga lựa chọn tạm dừng có giới hạn, Ukraine sẽ đáp trả tương xứng".

"Nhân dân chúng tôi sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng được ngụy trang dưới vỏ bọc hòa bình. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận Crimea thuộc Nga. Và nếu tư cách thành viên NATO không được chấp thuận, Ukraine sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh ràng buộc đủ mạnh để ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai và đủ rõ ràng để đảm bảo hòa bình lâu dài", bà nêu rõ.

Chính quyền của ông Trump đã đưa ra đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine, trong đó có đề cập đến hai yếu tố gồm công nhận Crimea thuộc Nga và Ukraine không được gia nhập NATO. Tuy nhiên, Kiev cũng như các đối tác châu Âu phản đối đề xuất này.