Thủ tướng chia sẻ về khát vọng hòa bình, hợp tác, phát triển trong năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân chủ trì buổi lễ (Ảnh: Quốc Chính).

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, tối 9/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã chủ trì cuộc gặp mặt các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng Phu nhân, Phu quân.

Cùng tham dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các thành viên Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến các vị khách quốc tế lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ tối 9/1 (Ảnh: Quốc Chính).

Thủ tướng nêu bật những thành tựu thành tựu lớn mà Việt Nam đạt được trong năm 2022, bất chấp việc tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường với nhiều thách thức hơn dự báo.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, chúng tôi đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15%; GDP cả năm tăng 8,02%; các cân đối lớn được bảo đảm; quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh, đặc biệt, với tinh thần hợp tác quốc tế cao đẹp, cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ kịp thời, có ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện để Việt Nam phòng chống dịch, mở cửa và phục hồi kinh tế xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, bước sang năm 2023, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng của các quốc gia trên thế giới. Song chặng đường hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia. Thủ tướng chia sẻ mỗi quốc gia có thể có sự khác biệt, giống như trong gia đình mỗi người có thể có tính cách khác nhau nhưng đều cùng chung khát vọng, tầm nhìn, niềm tin, hy vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bao trùm, bình đẳng và toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ kiên định duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ để trở thành đối tác tin cậy và thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các Đại sứ, Đại biện và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng và trân trọng trước những thành tựu của Việt Nam trong năm 2022.

"Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022-2026 là những minh chứng thuyết phục cho chính sách ngoại giao tích cực của Việt Nam", Đại sứ Salama nói.

Đại sứ Salama chia sẻ trong năm 2023, với quyết tâm và bản lĩnh cùng chủ trương đối ngoại hòa bình và tinh thần xây dựng, Việt Nam sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình và ổn định thế giới, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nỗ lực giải quyết các thách thức chung vì một hành tinh đáng sống cho các thế hệ sau.