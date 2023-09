Thủ tướng Canada xin lỗi Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái), cùng Thủ tướng Justin Trudeau, bắt tay Chủ tịch quốc hội Canada Anthony Rota, người sau đó từ chức vì vụ lùm xùm liên quan tới cựu lính Đức quốc xã (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Trudeau ngày 27/9 cho biết Canada "vô cùng xin lỗi" vì đã đặt Tổng thống Zelensky vào thế vô tình vỗ tay cho một người từng phục vụ trong lực lượng phát xít Đức.

"Đây là một sai lầm khiến Quốc hội và đất nước Canada vô cùng xấu hổ. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng Canada vô cùng xin lỗi về tình huống mà Tổng thống Zelensky và phái đoàn Ukraine gặp phải", ông cho biết.

Ngày 22/9, Chủ tịch quốc hội Canada Anthony Rota đã mời Yaroslav Hunka, 98 tuổi, tới quốc hội nhân dịp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm cơ quan lập pháp Canada và có bài phát biểu tại đây.

Ông Rota mô tả ông Hunka là cựu binh người Canada gốc Ukraine trong Thế chiến II và đã "chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine" và thậm chí gọi ông Hunka là "người hùng".

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, một nhóm hoạt động về quyền người Do Thái phát hiện ra ông Hunka từng là thành viên của một đơn vị tình nguyện dưới quyền phát xít Đức.

Trước sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính giới và dư luận vì sai lầm nghiêm trọng, ông Rota đã xin lỗi, nhấn mạnh rằng cả ông Trudeau và ông Zelensky đều không biết trước về việc này.

Tới ngày 26/9, ông Rota đã xin từ chức chủ tịch quốc hội Canada.

Ông Trudeau cho biết tất cả những người đứng lên và vỗ tay cho Hunka tại quốc hội Canada hôm 22/9 làm như vậy vì không biết rõ cựu lính này là ai.

"Đó là một sự xâm phạm khủng khiếp đối với ký ức của hàng triệu người đã chết trong cuộc thảm sát Holocaust (do phát xít Đức thực hiện nhằm vào người Do Thái) và nó là nỗi đau vô cùng, vô cùng đau đớn đối với người Do Thái", ông Trudeau nhấn mạnh.