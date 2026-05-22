Thông điệp hy vọng từ trận bóng đá nữ lịch sử Hàn Quốc - Triều Tiên

Các cổ động viên bóng đá đã tới ủng hộ cả 2 đội tuyển nữ từ Hàn Quốc và Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Bất chấp cơn mưa như trút nước kéo dài, các khán giả khoác áo mưa vẫn ngồi kín chỗ tại sân vận động ngoài trời ở Suwon, cách Seoul (Hàn Quốc) 30km về phía nam, hôm 20/5.

Những biểu ngữ màu vàng với dòng chữ “Cố lên, chúng tôi ở đây để ủng hộ các bạn” tung bay trong không khí ẩm ướt, còn người hâm mộ vẫy hai lá cờ, mỗi lá đại diện cho một bên.

Họ đến để chứng kiến trận đấu bóng đá nữ mang tính lịch sử giữa đội tuyển nữ Suwon của Hàn Quốc và Naegohyang của Triều Tiên. Với nhiều người trong đám đông, tỷ số dường như không quá quan trọng. Điều quan trọng là cả 2 đội cùng xuất hiện trên một sân đấu.

Naegohyang, gồm 27 cầu thủ và 12 thành viên ban huấn luyện, đã đến Hàn Quốc cuối tuần qua thông qua Trung Quốc, trở thành nhóm vận động viên Triều Tiên đầu tiên đi xuống phía nam của biên giới liên Triều trong 8 năm qua. Đây cũng đồng thời là đội bóng đá nữ Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trận bóng đá diễn ra dưới cơn mưa lớn (Ảnh: Reuters).

Kang Kwang-duck, người điều hành một công ty thương mại tại Incheon, phía tây Seoul, đã thực hiện chuyến đi cùng khoảng 20 doanh nhân khác. Tất cả họ đều từng giao thương với các đối tác Triều Tiên trước khi quan hệ liên Triều xấu đi.

Ông cho biết việc chứng kiến các cầu thủ từ cả hai miền Triều Tiên thi đấu trên cùng một sân đã khơi dậy cảm xúc trong ông. “Quan hệ liên Triều đã đóng băng trong thời gian dài, nhưng nếu bầu không khí hòa giải được hình thành, cải thiện về chính trị có thể sẽ tự nhiên theo sau”, ông nói một cách chắc chắn.

“Một khi tâm lý đó được thiết lập, ngay cả những căng thẳng hiện nay cũng có thể bắt đầu dịu đi”, ông chia sẻ.

Gần lối vào sân vận động, một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi trên các bậc thang để tránh mưa trước giờ bóng lăn.

Kim Yong-ho, 76 tuổi, đã bay từ Thượng Hải, Trung Quốc cùng vợ là Lee Soon-ok chỉ để xem trận đấu này. Trong nhiều thập kỷ, 2 người tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo âm thầm dành cho người Triều Tiên.

Ở gần đó là Kim Yong, đang mặc thêm chiếc áo mưa thứ hai để chống lại cơn mưa xối xả. Ông cho biết từ lâu đã tin rằng nếu quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có thay đổi, điều đó sẽ không chỉ xuất phát từ các chính phủ.

“Nếu chúng ta có thể cho họ thấy, dù chỉ bằng những điều nhỏ bé, rằng chúng ta là cùng một dân tộc với cùng một trái tim, thì có lẽ những người dân bình thường ở Triều Tiên sẽ nhận ra rằng chúng ta cảm nhận giống nhau", ông nói.

“Rồi từ đó, mọi người sẽ từ từ vun đắp. Làm tan băng từng chút một. Băng sẽ tan nếu đủ ấm trong thời gian đủ dài, đúng không?”, ông nói trước khi quay lại dưới mưa để tiếp tục theo dõi trận đấu.

Naegohyang giành chiến thắng trước đối thủ Hàn Quốc trong trận bán kết AFC Women's Champions League hôm 20/5.

Họ sẽ đối đầu Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra vào cuối tuần này, mang đến thêm một cơ hội hiếm hoi cho nhiều người tại đây, những người dường như sẵn sàng cổ vũ các cầu thủ Triều Tiên, cũng như cho quan hệ liên Triều.