Thị trưởng mới đắc cử bị đâm dao ở Đức

Thị trưởng mới đắc cử Iris Stalzer (Ảnh: Sky).

Chính quyền địa phương ngày 7/10 xác nhận, bà Iris Stalzer, thị trưởng mới đắc cử tại một thị trấn ở Bắc Rhine-Westphalia, Đức, bị phát hiện với nhiều vết đâm và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Stalzer, 57 tuổi, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội và là luật sư chuyên về luật lao động, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai vào tháng trước với 52,2% số phiếu bầu để trở thành thị trưởng vùng Herdecke.

Bà được tìm thấy trong căn hộ của mình với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực liên quan đến dao đang gia tăng mạnh mẽ trên khắp khu vực.

Theo báo Bild (Đức), bà Stalzer được con trai nuôi 15 tuổi phát hiện. Con trai của chính trị gia này đã khai với cảnh sát rằng bà đã bị một số người đàn ông tấn công trên phố.

Bà Stalzer đã bị đâm 13 nhát dao, nhưng vẫn cố gắng tìm cách quay lại căn hộ của mình. Con gái nuôi 17 tuổi của bà được cho là cũng có mặt trong căn hộ khi vụ tấn công xảy ra.

Báo Bild đưa tin con trai bà Stalzer đã bị cảnh sát còng tay khi đưa đi thẩm vấn.

"Chúng tôi lo ngại cho tính mạng của thị trưởng đắc cử và hy vọng bà ấy sẽ bình phục hoàn toàn", Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội.

Ông lên án vụ đâm dao là "một hành động khủng khiếp" và khẳng định vụ việc cần được "điều tra nhanh chóng".

Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra quy mô lớn đang diễn ra tại Herdecke và thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Cảnh sát chưa công khai xác nhận danh tính và động cơ gây án của nghi phạm.

Tuy nhiên, báo Der Spiegel đưa tin một vụ bạo lực gia đình đã xảy ra tại nhà của bà Stalzer vào đầu năm nay, khi con gái nuôi của chính trị gia này được cho là đã dùng dao tấn công bà.

Tại North Rhine-Westphalia, số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy bạo lực liên quan đến dao đã gia tăng mạnh.

Theo dữ liệu của bang, tổng số vụ phạm tội bằng dao đã tăng hơn 50% kể từ năm 2020, trong khi các vụ tấn công bằng dao ở nơi công cộng đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận trên khắp nước Đức, khi cảnh sát báo cáo sự gia tăng của các vụ tấn công và đe dọa bằng dao trên toàn quốc kể từ năm 2022.

Một nghiên cứu gần đây cho biết 60% chính trị gia ở Đức đã từng trải qua bạo lực ít nhất một lần, trong đó cứ 5 người thì có một người cho biết điều này khiến họ ngần ngại hơn khi xuất hiện trước công chúng.