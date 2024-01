Thêm 2 bang muốn gạch tên ông Trump khỏi phiếu bầu

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin ngày 4/1, trong đơn kiện, nhóm cử tri ở Illinois đề nghị Hội đồng Bầu cử Illinois tổ chức một phiên điều trần và cấm ông Trump xuất hiện trên cả các lá phiếu bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử vì vai trò của ông ấy trong vụ nổi loạn tại quốc hội ngày 6/1/2021.

"Sau khi đã tuyên thệ ủng hộ hiến pháp, ông Trump, qua hành động và lời nói của mình, đã tham gia vào một vụ nổi loạn hoặc hỗ trợ nổi loạn như định nghĩa trong mục 3, tu chính án 14 của hiến pháp", đơn kiện nêu.

Bản kiến nghị cho biết thêm rằng ông Trump "chưa bao giờ bày tỏ sự hối tiếc khi những người ủng hộ ông tấn công bạo lực vào Điện Capitol (quốc hội Mỹ)" và đe dọa các nhà lập pháp.

Bản kiến nghị cho biết: "Ông Trump chưa bao giờ xin lỗi ai về vụ nổi loạn này dù là ở địa vị của ông ấy hay những người ủng hộ ông ấy".

Hôm 4/1, một nhóm cử tri ở bang Massachusetts cũng đệ đơn phản đối tư cách của ông Trump trên phiếu bầu ở bang kể cả trong bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Một trong những người tham gia khiếu kiện là cựu Thị trưởng Boston Kim Janey.

Động thái trên diễn ra sau khi tòa án bang Maine và Colorado ra phán quyết loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ tại các bang này.

Các vụ kiện nhằm gạch tên ông Trump khỏi phiếu bầu cử tổng thống sơ bộ 2024 cũng đang chờ xử lý ở 14 bang gồm Arizona, Alaska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Đơn kiện tương tự đã bị bác bỏ ở các bang gồm Florida, Michigan, Minnesota, New Hampshire và Rhode Island.

Cựu Tổng thống Trump đã đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết của tòa án ở Maine và Colorado. Ông đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết của tòa án Colorado. Nhóm luật sư của ông Trump lập luận: "Vấn đề về tư cách làm tổng thống Mỹ phải do quốc hội xem xét và quyết định, không phải tòa án bang".

Tòa án Tối cao Mỹ chưa đưa ra bình luận.